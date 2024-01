Drucker: Normatívne financovanie materských škôl bude veľmi pozitívnym krokom pre Slovensko

Od 1. januára 2025 MŠ nebudú financované mestami a obcami, ale štátom. Rovnako tak aj školské kluby pre deti.

„Socioekonomické prostredie má obrovský vplyv na budúcnosť človeka. Kde sa deti narodia, tam väčšinou aj zostávajú. Šance, že sa z toho vymania sú nízke, a to sa začína už v MŠ,“ povedal Drucker. Keď nie je dobre zabezpečené predprimárne vzdelávanie v obci, ťažko je potom podľa neho nastaviť dobré základy pre ďalšie vzdelávanie, a to podporuje generačnú chudobu.

Skonštatoval, že obec, kde je 70 až 80 percent nezamestnaných ľudí, nemá finančné prostriedky na MŠ, keďže peniaze pochádzajú z daní príjmu fyzických osôb. Často podľa jeho slov ide o rómske osady. „Zostávajú v systéme aj regionálne, aj v celom sociálnom prostredí. Hneď ako prejdeme na financovanie štátom, budeme vedieť financovať MŠ aj v takýchto regiónoch,“ uviedol.

Normatívne financovanie MŠ je podľa Druckera o solidarite. Mnoho detí sa totiž nedokáže vymaniť z generačnej chudoby a medzi nimi môže byť talent, ktorý by sa mohol rozvinúť, ak by sa narodili niekde inde. Ako avizoval, na Slovensku chýbajú mnohé profesie a v budúcnosti by ich mohli aj z týchto detí vytvoriť a produkovať.