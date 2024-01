Na Slovensko mieri päť nových reťazcov: Slovákov potešia lacné obchody aj nové reštaurácie

Na Slovensku chcú otvárať predajne a reštaurácie viaceré známe zahraničné značky. Mnohých Slovákov na nich zaujmú najmä ceny. Kým v minulom roku na Slovensku expandoval Primark či Action, v blízkej budúcnosti majú v pláne otvoriť predajne viacerí hráči v oblasti diskontných potravín, oblečenia, kozmetiky a v Bratislave budú otvorené aj prevádzky známych fastfoodových značiek. Ako uvádzajú Hospodárske noviny, na Slovensku avizovalo svoj príchod päť známych značiek.

Biedronka

Poľský diskontný reťazec Biedronka patriaci pod portugalskú spoločnosť Jerónimo Martins by mal svoje prvé obchody na Slovensku otvoriť koncom roka 2024. Uviedla to finančná riaditeľka firmy Jerónimo Martins Ana Luisa Virginia. Podľa informácií HN by však k otvoreniu predajní s lienkou v logu mohlo dôjsť skôr. V lete sa začal nábor slovensky hovoriacich pracovníkov a taktiež už boli na Úrade priemyselného vlastníctva zaregistrované ochranné známky na jej privátne značky.

Šéf Biedronky Luis Araujo uviedol, že jedným z dôvodov expanzie na Slovensko je, že mnohí Slováci už dlhšie chodia do Poľska nakupovať do Biedronky. V sortimente Biedronky sa nachádzajú najmä potraviny, v menšej miere drogéria, oblečenie, doplnky do domácnosti a menšie elektrospotrebiče.

Hebe

Pod spoločnosť Jerónimo Martins patrí aj sieť drogérií Hebe. Slováci si zatiaľ môžu objednať tovar z internetovej stránky Hebe, no časom by mali pribudnúť aj kamenné predajne. V súčasnosti má drogéria Hebe prevádzky v susednom Poľsku a Česku. Hebe sa zameriava na kozmetiku rôznych značiek, poľské produkty aj kórejskú kozmetiku.

Woolworth

Na Slovensko mieri aj nemecká diskontná sieť Woolworth, ktorej sortiment zahŕňa oblečenie a rôzne doplnky. Woolworth rýchlo expanduje po celej Európe. V Nemecku má stovky predajní a v Európe ich chce mať celkovo až 5-tisíc. Zástupcovia siete už pre HN potvrdili, že slovenský trh má vysoký potenciál a zohráva reálnu úlohu v plánovaní expanzie.

Popeyes

Popeyes je jednou z najväčších svetových reťazcov reštaurácií rýchleho občerstvenia s viac ako 3 800 reštauráciami v desiatkach krajín vrátane nedávno otvorenej reštaurácie v Prahe. Zákazníci pre obrovské rady v deň otvorenia čakali na Václavskom námestí aj 20 hodín. Popeyes už funguje v Poľsku a pripúšťa aj expanziu na Slovensko.

Spoločnosť Popeyes bola založená v roku 1972 v New Orleans a vyznačuje sa menu v neworleanskom štýle, ktoré ponúka pikantné kuracie mäso, kuracie plátky, vyprážané krevety a ďalšie regionálne jedlá.

Five Guys

Reštaurácie rýchleho občerstvenia Five Guys aktuálne nájdeme vo Viedni, v budúcom roku pribudne reštaurácia v Prahe a časom zrejme aj v Bratislave. Five Guys ponúka hamburgery, hranolky, milkshaky a ďalšie jedlá v americkom štýle, no odlišuje sa o niečo vyššími cenami. Podľa HN v Rakúsku najlacnejší hamburger stojí 10,5 eura, hotdog 7,3 eura a hranolky 5 eur.