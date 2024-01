Čo je v skutočnosti kadidlo a aké má zdravotné účinky? Pod iným názvom ho nájdete v mnohých doplnkoch

Kadidlo bolo podľa Matúšovho evanjelia jedným z troch darov, ktoré priniesli traja mudrci z východu malému Ježišovi. Kadidlo je sušená živica z kmeňa kadidlovníka. Ide o strom z rodu Boswellia, pričom existuje asi 50 druhov týchto stromov. Mnohé z nich rastú na východe Afriky, jeden druh rastie na Blízkom východe a ďalší v Indii. Po vysušení sa živica spaľuje ako kadidlo a podľa vedcov má viaceré liečivé vlastnosti.

Na zber sa využíva tradičný nástroj podobný dlátu, po ktorom z otvoru vyteká mliečna biela šťava, ktorá tvorí "slzy". Tento proces sa opakuje viackrát počas roka na viacerých miestach v závislosti od regiónu. Po zozbieraní živice sa následne nechá vyschnúť. Približne pred 2 000 rokmi bolo kadidlo cenené najmä počas náboženských obradov, keďže má drevitú, pižmovú vôňu vďaka skupine chemických látok v živici nazývaných terpény. V tom čase sa tisíce ton kadidla prepravovali z Afriky do Indie a dokonca až do Číny, vďaka čomu bolo kadidlo jednou z najlukratívnejších komodít.

Predpokladá sa, že každý z darov, ktoré traja mudrci priniesli k Ježišovmu narodeniu, má svoj symbolický význam, uviedol pre BBC biskup Gregory Cameron. Zlato predstavuje Kristovu úlohu kráľa, kadidlo symbolizuje božstvo a myrha, živica podobná tekutine, ktorá sa používala pri balzamovaní, predstavuje smrť a súvisí s jeho úlohou proroka.

Zdravotné účinky kadidla

Foto: hjochen/Shutterstock.com

Okrem náboženskej symboliky je kadidlo už tisíce rokov známe pre svoje zdravotné účinky, predovšetkým protizápalové vlastnosti. V staroindickej a čínskej prírodnej medicíne sa kadidlo používalo na zmiernenie príznakov artritídy , chronickej bronchitídy , astmy a zápalových ochorení čriev . Často môže byť súčasťou populárnych zdravotných doplnkov ako kukruma. Môžete nájsť doplnky 'kurkuma plus boswellia' alebo 'omega-3 plus boswellia', a to je vlastne indické kadidlo - Boswellia serrata.

Účinnou zložkou väčšiny druhov kadidla je zlúčenina nazývaná kyselina boswellová, o ktorej sa predpokladá, že inhibuje viaceré biochemické procesy súvisiace so zápalom a bolesťou. Somálske kadidlo je však trochu iné, preto je predmetom výskumu. Somálske kadidlo neobsahuje žiadnu kyselinu boswellovú. Hlavnou zlúčeninou je chemická látka s názvom epilupeol.

Epilupeol sa zameriava na proteín nazývaný MMp-9, ktorý je zvýšený pri zápalových ochoreniach. Inhibíciou tohto proteínu epilupeol potláča reakcie tela na bolesť a zápal pri stovkách ochorení. "Doteraz sme in vitro [v skúmavke] liečili artritídu , zápalové ochorenie čriev, sklerózu multiplex a metastatickú rakovinu ," povedal pre LiveScience výskumník Ahmed Ali.

"Tieto dva druhy, somálske a obsahujúce kyselinu boswellovú - si nekonkurujú," povedal. "Pracujú v symbióze, zameriavajú sa na rôzne biochemické markery s rôznymi mechanizmami účinku, a to je naozaj silné."