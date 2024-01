Vzácna Rubľovova ikona je opäť vystavená v Chráme Krista Spasiteľa

Napriek požiadavkám odborníkov je ikona v chráme opäť vystavená len v sklenenej vitríne, nie v hermeticky uzavretej kapsule s klimatizáciou. O tom, ako dlho bude ikona v chráme, pravoslávna cirkev ani úrady neinformovali.

Správu o tom priniesla britská stanica BBC, ktorá doplnila, že v sobotu, v predvečer sviatku Narodenia Pána (podľa juliánskeho kalendára), bude patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill v Chráme Krista Spasiteľa slúžiť bohoslužbu povečeria.

BBC dodala, že prevoz ikony tentoraz prebehol bez konzultácií s reštaurátormi z celoštátneho centra pre výskum a reštaurovanie umeleckých predmetov. Ikonu prevážali neskoro večer 5. januára v dvadsaťstupňovom mraze.

Ruská pravoslávna cirkev vlani v máji informovala, že prezident Vladimir Putin sa rozhodol vrátiť ikonu Najsvätejšej Trojice cirkvi, a to v reakcii na údajne početné žiadosti pravoslávnych veriacich.

O dva týždne neskôr rozpadajúcu sa ikonu prepravili do Chrámu Krista Spasiteľa. Proti jej vystaveniu v katedrálnom chráme sa predtým postavili historici umenia i reštaurátori s vysvetlením, že vzhľadom na schátranosť tohto majstrovského diela môže jeho vystavenie či uloženie mimo múzea viesť k jeho nenávratnému poškodeniu.

Po šiestich týždňoch sa ikona vrátila k reštaurátorom – nie však do Tretiakovskej galérie v Moskve, ale do špeciálne pripravenej miestnosti v spomínanom reštaurátorskom Grabarovom centre, kde ju mali pripraviť na jej definitívne premiestnenie do miesta trvalého uloženia v Chráme sv. Trojice v Trojicko-sergijevskej lavre v Sergijevom Posade neďaleko Moskvy.

Následne ruské ministerstvo kultúry a ruská pravoslávna cirkev podpísali 12. júla dohodu o odovzdaní ikony Najsvätejšej Trojice ruskej pravoslávnej cirkvi na bezplatné používanie na 49 rokov s možnosťou predĺženia.

BBC doplnila, že podľa tejto dohody musí ruská pravoslávna cirkev pre ikonu na vlastné náklady dať vyrobiť klimatizovanú kapsulu a vytvoriť jej potrebné skladovacie podmienky.

Cirkev, ktorej konzervativizmus Putin presadzuje ako súčasť svojej vízie ruskej národnej identity, je jedným z najhorlivejších inštitucionálnych podporovateľov vojny na Ukrajine. Patriarcha Kirill v jednej zo svojich kázní vyhlásil, že padlí ruskí vojaci svojou smrťou vo vojne na Ukrajine „zmyjú všetky (svoje) hriechy“.

Predpokladá sa, že ikona Najsvätejšej Trojice bola Rubľovom napísaná pre kláštor v meste Sergijev Posad. Po boľševickej revolúcii v roku 1917 bola ikona v roku 1929 prenesená do Tretiakovskej galérie. Toto múzeum opustila len niekoľkokrát vrátane obdobia druhej svetovej vojny, keď ju premiestnili do bezpečia.