Video: Sused neustále parkoval mužovi na jeho mieste. Takto sa mu pomstil

Vodič vymyslel kreatívnu pomstu za to, že mu sused pravidelne parkoval na jeho súkromnom mieste. Reakciu suseda natočil na video a zverejnil ho na sociálnej sieti. "Keď ten istý chlap stále parkuje na tvojom mieste, začneš sa kreatívne mstiť," uviedol autor videa. Ten zaparkoval svoje vozidlo Toyota RAV4 len niekoľko centimetrov od dverí susedovho auta.

Aby toho nebolo málo, vodič Toyoty zachytil komediálnu scénu, ako sa jeho sused snaží dostať do svojho auta. Sused, ktorý šoféroval Chrysler 300C, sa do svojho vozidla nemohol dostať bežným spôsobom, pretože na otvorenie dverí na strane vodiča nebolo dosť miesta.

Autor videa skrytý za oknom a žalúziami natáčal jeho zvláštny výkon, ktorý dvíha obočie. Namiesto toho, aby to skúsil cez predné dvere na opačnej strane, majiteľ Chrysleru najprv obišiel auto a otvoril zadné dvere, aby nastúpil cez zadné sedadlá. Touto cestou to však nešlo a tak sa rozhodol vrátiť na stranu vodiča a vliezť do auta cez okno.

Vodiči, ktorí zistia, že im miesto obsadilo cudzie auto, môžu situáciu riešiť aj inak, ako malichernou pomstou. Namiesto volania polície však mnohí vodiči v súčasnosti zverejňujú zábery previnilcov na sociálnych sieťach, aby im spôsobili verejné poníženie.