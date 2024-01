Týchto 15 aplikácií by ste si okamžite mali vymazať z mobilu

Prakticky neustále sme cieľom rôznych útokov v online priestore a to bez ohľadu na to, či používame telefón, tablet alebo počítač. Útočníci stále prichádzajú s novými metódami, ako sa dostať do vašich zariadení. Neraz pritom svoj škodlivý softvér skrývajú v aplikáciách, ktoré sa tvária autenticky. Nesmiete to však podceňovať, čo nám ukazuje aj aktuálny prípad.

Spoločnosť McAfee, ktorá sa zaoberá online ochranou a antivírusovými riešeniami, objavila nový kmeň škodlivého malvéru s názvom Xamalicious. Tento sa ukrýva v aplikáciách pre telefóny a tablety s operačným systémom Android, ktoré si už stiahli státisíce nič netušiacich používateľov.

Našťastie už tieto aplikácie nie sú dostupné v obchode Google Play, ale používatelia systému Android, ktorí si ich už stiahli do svojho zariadenia, by ich mali okamžite odstrániť. Spoločnosť McAfee totiž uvádza, že skrytý škodlivý softvér môže prevziať plnú kontrolu nad vašimi zariadeniami a vykonávať podvodné akcie, ako je klikanie na reklamy, nepovolená inštalácia aplikácií a ďalšie akcie bez súhlasu používateľa. Prečo? Útočníci chcú na vás takouto formou zarobiť, prípadne sa dostať k vašim údajom.

Funguje to tak, že si do telefónu stiahnete aplikáciu, ktoré vás má zabaviť, pomôcť s niečím, prípadne ju chcete využiť inak. Netušíte, že sa v nej skrýva škodlivý softvér a po spustení si od vás aplikácia spýta povolenie na prístup k dátam. Vy jej ho v dobrej viere dáte, ale už v tom momente sa stávate obeťou kybernetických útočníkov.

Zväčša je takýto škodlivý softvér skrytý v aplikáciách, ktoré sa tvária legitímne a slúžia na rôzne jednoduché činnosti. Napríklad sú to kalkulačky, kalendáre, jednoduché grafické editory, horoskopy a podobné. To je aj aktuálny prípad. Experti z McAfee identifikovali týchto 15 aplikácií, ktoré obsahujú spomínaný škodlivý softvér:

Essential Horoscope for Android

3D Skin Editor for PE Minecraft

Logo Maker Pro

Auto Click Repeater

Count Easy Calorie Calculator

Sound Volume Extender

LetterLink

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS

Step Keeper: Easy Pedometer

Track Your Sleep

Sound Volume Booster

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot

Universal Calculator

Dots: One Line Connector

CashMagnet

Keďže boli tieto aplikácie populárne aj v Európe, je možné, že ich máte vo svojom telefóne. Skontrolujte tak zoznam aplikácií v telefóne a ak sa tam nachádzajú, okamžite ich odinštalujte. Aj keď nemáte nainštalovanú žiadnu z týchto aplikácií, mali by ste si dávať pozor na príznaky, ktoré môžu naznačovať, že sa v zariadení nachádza škodlivý softvér. Patria medzi ne upozornenia na vírus, zníženie rýchlosti systému, zmenšenie voľného úložného priestoru a poruchy funkcií zariadenia a podobne.

Foto: mcafee.com

Ak sa týmto veciam chcete vyhnúť, mali by ste aj svoj telefón chrániť antivírusovým softvérom. Aj verzie dostupné zadarmo sú lepšie ako žiadna ochrana. Dbajte tiež na to, čo si do telefónu sťahujete. Neinštalujte aplikácie z neznámych zdrojov a taktiež neinštalujte neoverené aplikácie, ktoré nepoznáte.