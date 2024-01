Skalická nemocnica vydala zákaz návštev

Pellegrini: Zmena volebného systému by mohla byť spoločným návrhom strán

DNES - 7:51 Domáce

Návrh na zmenu volebného systému by do parlamentu mohol prísť ako spoločná novela strán, ktoré podporujú zmenu počtu volebných obvodov a dokázali by spolu nájsť potrebných 90 hlasov od poslancov.