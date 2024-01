Pellegrini: Zmena volebného systému by mohla byť spoločným návrhom strán

V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD). Do parlamentu však táto téma podľa neho nepríde skôr ako v prvej polovici roka.

Pellegrini zdôraznil, že po zmenách vo volebnom systéme nevolá iba Hlas-SD. „Volajú po tom regióny, volá dokonca aj KDH,“ skonštatoval. Na voľby do NR SR tvorí v súčasnosti Slovensko jeden volebný obvod. Pellegrini pripomenul, že v predchádzajúcom volebnom období sa toto ustanovenie dostalo do Ústavy SR, preto na zmenu treba ústavnú väčšinu poslancov, to znamená 90 hlasov. „Budeme sa uchádzať o možnosť získať týchto 90 hlasov. V prípade, že sa 90 poslancov nenájde, táto téma sa nebude dať realizovať. Nezávisí to teda už len od poslancov Hlasu, ale od väčšiny tohto parlamentu,“ doplnil.

Zmeny sa podľa neho väčšinou boja rôzne malé strany, ktoré nemajú dostatočné regionálne štruktúry a majú obavu, že by ich veľké „plnoorganizované“ strany prevalcovali. Pripomenul, že v Českej republike je každý kraj samostatným volebným obvodom. Variantov, ako to na Slovensku pripraviť, je podľa Pellegriniho viac. „Zmene volebného systému sa nebránime, ani sa nebojíme. Priznávame však, že to, či získame podporu 90 hlasov, je dnes otázne,“ dodal.

Vláda podľa svojho programového vyhlásenia rešpektuje, že zmena volebného systému, osobitne počtu volebných obvodov, vyžaduje zmenu Ústavy SR. Je pripravená zriadiť expertnú skupinu, ktorá vyhodnotí alternatívy legislatívnych zmien volebnej legislatívy pre voľby do NR SR s cieľom zmeny počtu volebných obvodov.