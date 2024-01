Video: V potápajúcom sa aute uviazla žena s trojročnou dcérou. Tento muž neváhal ani sekundu

Liam Stych bol na prechádzke so svojou partnerkou v Hall Green v Birminghame, keď si všimol auto, ktoré unáša voda. Keď auto uviazlo pod mostom, neváhal preliezol zábradlie a rozbil okno, aby následne dvojicu vytiahol von.

Najskôr vytiahol do bezpečia dieťa zo zadného sedadla a potom pomohol žene v aute. Na záberoch zdieľaných na internete bolo vidieť, ako kričí, aby upozornila dvojicu na dieťa v aute.

Video natočila Stychova tehotná priateľka Tia Draper, ktorá sa vrhla k dieťaťu, zatiaľ čo jej partner visel z mostíka. Bolo počuť, ako plače za matkou, na čo Tia dievčatku povedala: "Mamička je v poriadku, pozri, mamička je v poriadku."

Stych po incidente uviedol, že sa necíti ako hrdina, len mal dobré inštinkty.

Local hero in Hall Green entered the flood water and rescued a 3 year old child and the driver, before securing the vehicle to the bridge to prevent it being washed away. #hero @WMPolice @WestMidsFire @OFFICIALWMAS log 3194 2/1/24. pic.twitter.com/CaVAOFxOm0