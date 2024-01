Šokujúce video: Škoda Fabia doslova preletela cez kruhový objazd

Autokamera zachytila šokujúci moment, keď auto preletelo cez kruhový objazd a po krátkom lete dopadlo na zem. Vodič akoby zázrakom prežil bez zranení. K nehode došlo 27. decembra 2023 v anglickom Chatteris v grófstve Cambridgeshire.

Zábery z nehody zverejnil na sociálnej sieti Dale, ktorý v popise videa uviedol, že keby bol o niečo bližšie ku kruhovému objazdu, mohlo to preňho skončiť výrazne inak. Keď sa Dale blížil ku križovatke, na ľavej strane je vidieť striebornú Škodu Fabiu, ktorá sa rúti ku kruhovému objazdu, kde narazí do obrubníka, následkom čoho ju vymrští do vzduchu.

Vozidlo bolo na sekundu vo vzduchu, preletelo ponad celým kruhovým objazdom, pričom sa vo vzduchu naklonilo a narazilo do zeme na druhej strane križovatky. Na záberoch je vidno, ako odlietavajú časti vozidla a vrak leží na ceste na mieste, kde sa len pred niekoľkými sekundami nachádzal iný motorista.

Dale, ktorý celú nehodu zachytil na kameru, so svojim autom zastavil a vykríkol: „Panebože!" Potom znova stlačil plynový pedál a zamieril na kruhový objazd na stranu, kde ležalo auto. Odstavil auto a bolo ho počuť, ako vyskakuje z auta a beží na miesto nehody.

Virálne zábery boli zdieľané na sociálnej sieti TikTok, kde získali viac ako 125-tisíc lajkov a viac ako 1 200 komentárov. Michelle uviedla: "Nebudem klamať, ale to núdzové zastavenie na mňa urobilo dojem. Tvoja reakcia bola presná a rýchla. Som rada, že je všetko v poriadku a nikto nebol zranený."

Ďalší uviedol: "Brzdil si tak rýchlo, že som si skutočne myslel, že si narazil do zadnej časti auta. Potom som videl, ako auto preletelo cez kruhový objazd. Bleskové reflexy." Tretí komentoval: "To som už na kruhovom objazde zažil. Vyzeralo to ako z filmu."

Dale neskôr zverejnil ďalšie video v ktorom uviedol: "Keď som prišiel k autu, vo vnútri bol len chlap. Bol úplne v poriadku. Zavolal som naňho a on povedal: 'Nemôžem sa dostať von', pretože auto bolo očividne na boku. V priebehu niekoľkých minút prišli aj ďalší ľudia. Podarilo sa nám - samozrejme, nebolo to bohužiaľ na kamere - ale podarilo sa nám auto prevrátiť na pravý bok, dostať toho chlapa von a nebol miestny.“

Dale následne na obranu vodiča uviedol, že pre ľudí, ktorí tento kruhový objazd nepoznajú, môže byť ťažké ho spozorovať, pretože tam nie je značka.