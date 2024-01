Vedci varujú: Toto je dôvod, prečo by ste svojho psa nemali kŕmiť surovým mäsom

Ak máte psa, možno poznáte situácie, že sa mu občas ujde aj niečo iné ako krmivo pre psy. Niečo vám spadne na zem, nechcete to vyhodiť, tak to dáte svojmu miláčikovi. Neraz aj pri príprave jedál, krájate mäso, kúsok vám spadne a už voláte svojho psíka. Prípadne ste si možno sami navykli, že psa kŕmite surovým mäsom. Podľa najnovších informácií od britských vedcov by ste s tým mali rozhodne prestať a to nielen pre dobro vášho miláčika.

Výskumníci z Bristolskej univerzity zistili, že kŕmenie psov surovým mäsom zvyšuje pravdepodobnosť, že budú vylučovať kmene baktérie E. Coli, ktoré budú rezistentné na známe antibiotikum ciprofloxacín. Vychádzajú pritom zo štúdie, ktorej sa zúčastnilo 600 zdravých spoločenských psov. Okrem toho, že E. Coli spôsobuje otravu jedlom, je hlavnou príčinou potenciálne infekcií krvného obehu a močových ciest.

Ciprofloxacín patrí do skupiny fluorochinolónových antibiotík, ktoré sa používajú na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií u ľudí aj zvierat. Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje tieto antibiotiká medzi životne dôležité a vysoko prioritné antibiotiká. Sú to širokospektrálne antibiotiká s veľmi dobrou účinnosťou, ktoré sú aj na Slovensku veľmi často používané.

Foto: Zontica/Shutterstock.com

V rámci výskumu, ktorý bol uverejnený v časopise One Health , sa skúmali črevá 600 zdravých domácich psov na prítomnosť E. coli rezistentnej na ciprofloxacín. Majitelia psov boli požiadaní, aby vyplnili dotazník obsahujúci informácie o svojom psovi. Medzi nimi boli detaily o jeho výžive alebo oblastiach, v ktorých sa pohyboval. Rovnako vyplnili aj informácie o tom, či bol alebo nebol liečený antibiotikami.

Kombinácia údajov z prieskumu s mikrobiologickými údajmi umožnila štatistickú analýzu, ktorá preukázala, že jediným významným rizikovým faktorom spojeným s vylučovaním týchto rezistentných baktérií v psom truse bolo kŕmenie psa surovým mäsom. Táto štúdia tak potvrdzuje zistenia iných publikovaných výskumov, ktoré poukazujú na súvislosti medzi psami kŕmenými surovým mäsom a E. coli, ktoré sú rezistentné na vylučovanie.

E. coli sa v črevách ľudí a zvierat vyskytuje úplne bežne a môže sa medzi nimi prenášať, zvyčajne pri nedostatočnej domácej hygiene, napríklad po použití toalety alebo pri manipulácii s potravinami kontaminovanými výkalmi vrátane tepelne neupraveného mäsa. Keď psy vylučujú rezistentné baktérie do prostredia či domácnosti, existuje možnosť prenosu týchto baktérií na ich majiteľov a iných ľudí.

Ak teda chcete toto riziko znížiť a dbať na zdravotný stav nielen seba, ale aj svojho štvornohého miláčika, rozhodne by ste ho nemali kŕmiť surovým mäsom.