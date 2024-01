SHMÚ varuje pred mohutnou víchricou

V severných okresoch Slovenska sa môže vyskytnúť na horách silný vietor. Na hrebeňoch asi 1800 metrov nad morom môže dosiahnuť vietor rýchlosť silnej až mohutnej víchrice. Platí preto výstraha druhého a prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách vydali meteorológovia pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno od 20.00 h do piatka (5. 1.) 3.00 h. Potom do 7.00 platí výstraha prvého stupňa, a to aj pre okresy Banská Bystrica, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo.

Výstraha pred vetrom platí pre okresy Liptovský Mikuláš a Poprad do piatka 5.00 h.

SHMÚ zároveň varuje pre povodňami v okresoch Malacky, Senica, Námestovo, Dolný Kubín, Banská Bystrica, Brezno, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Martin, Ružomberok. Liptovský Mikuláš a Trebišov bez rieky Roňava. Pre okresy Skalica, Turčianske Teplice a Michalovce vydal hydrologickú výstrahu druhého stupňa.