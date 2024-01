ŠTS oslobodil Jozefa Hrušku obžalovaného z objednávky vraždy Františka Vanča

Vo štvrtok o tom v Banskej Bystrici rozhodol senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý Jozefa Hrušku oslobodil spod obžaloby v plnom rozsahu. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa voči nemu odvolal.

ŠTS v zdôvodnení rozsudku skonštatoval, že v prípade nebolo jednoznačným spôsobom preukázané, že by si Jozef Hruška vraždu Františka Vanča objednal. „Vzhľadom na uvedené skutočnosti bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený,“ uviedol predseda senátu ŠTS. Jozef Hruška, ktorý bol doposiaľ vo výkone väzby, bol po vynesení rozsudku prepustený na slobodu.

„Rozhodnutie ŠTS považujeme za zákonné a správne. Máme za to, že sa súd vysporiadal so všetkými dôkazmi a námietkami, ktoré sme predkladali. Od začiatku konania, od prípravného konania až po hlavné pojednávanie, sme mali za to, že svedkovia, ktorí boli vypočutí, sú svedkovia nepriami, ktorých svedecké výpovede boli založené len na domnienkach,“ uviedla pre médiá obhajkyňa Jozefa Hrušku Ivana Kochanská.

ÚŠP podnikateľa z Nitry Jozefa Hrušku obžaloval pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy trénera bojových umení Františka Vanča. K udalosti došlo v júni 2011 v Nitre na obchvate mesta, František Vančo pri útoku podľahol viacerým strelným zraneniam. Motívom objednávky vraždy mali byť podľa obžaloby vzájomné nezhody a obavy Jozefa Hrušku z donášania informácií Františka Vanča polícii.

„Podľa nášho názoru na základe kľúčového dôkazu, výpovede svedka, ale aj jej podporenia ďalšími dôkazmi bola vytvorená taká dôkazná situácia, že sa dala považovať za ucelenú reťaz, ktorá umožňovala uznanie viny. Uvidíme, ako rozhodne odvolací súd,“ uviedol po vynesení rozsudku prokurátor ÚŠP.

Vyšetrovanie vraždy trénera bojových umení Františka Vanča z roku 2011 sa Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) podarilo ukončiť začiatkom vlaňajšieho roka. Polícia spolu s Jozefom Hruškom v rámci prípadu obvinila aj Petra T. a Mareka D., ktorí mali byť vykonávateľmi vraždy a stíhaní sú v samostatnom konaní.