Japan Airlines odhadujú stratu za zhorené lietadlo na takmer 100 miliónov eur

Lietadlo Airbus 350-900 spoločnosti Japan Airlines narazilo v utorok (2. 1.) po pristátí do malého lietadla pobrežnej stráže a začalo horieť. Z lietadla sa podarilo evakuovať všetkých 367 cestujúcich aj 12 členov posádky. V lietadle pobrežnej stráže zahynulo päť členov posádky, prežil iba pilot, avšak s ťažkými zraneniami. Aj keď boli na hasenie požiaru nasadené desiatky hasičských vozidiel, lietadlo po šiestich hodinách hasenia celé vyhorelo.

Spoločnosť Japan Airlines vo štvrtok uviedla, že havária bude pre ňu znamenať prevádzkovú stratu vo výške zhruba 15 miliárd jenov (96,06 milióna eur). Stratu samotného stroja pokryje poistka, dodali aerolínie s tým, že momentálne posudzujú vplyv havárie na odhad celoročných výsledkov. Obchodný rok spoločnosti sa končí 31. marca.

Čo sa týka zničeného lietadla, podľa Aviation Safety Network, ktorá pokrýva havárie a únosy lietadiel, je to celosvetovo prvá strata modelu A350. Toto lietadlo, ktoré je vyrobené do veľkej miery z kompozitných materiálov, bolo zaradené do prevádzky v roku 2015.