KDH: Rezort vnútra by sa mal zamerať najmä na budovanie dôvery v právny štát

Rezort vnútra by sa mal zamerať v novom roku najmä na budovanie dôvery občanov v právny a bezpečný štát, kde právo a spravodlivosť platia pre každého rovnako. Opozičné KDH to uviedlo v koncoročnej bilancii pre TASR. Obáva sa, že s aktuálnym ministrom Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) to tak jednoducho nepôjde.

„Slovensko volá po ukončení vnútorných bojov v polícii, obnovení normálnej, odbornej a profesionálnej komunikácie medzi jednotlivými silovými zložkami, ale tiež po obnovení vzájomného rešpektu medzi inštitúciami, ktoré plnia úlohy v oblasti boja proti zločinu,“ uviedla hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

Stabilizácia personálneho stavu policajtov si podľa hnutia vyžaduje jasné, transparentné a motivačné kariérne pravidlá, ktorých súčasťou musí byť aj zvýšenie nástupného platu v polícii a postupné zvyšovanie platov na všetkých úrovniach. „Potrebné je aj zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a motivácie príslušníkov polície slúžiť čo najdlhšie. Slovensko takisto musí využiť dostupné prostriedky z fondov Európskej únie a z plánu obnovy na obnovu budov policajného a požiarneho zboru po celej krajine, lebo každý si zaslúži dôstojné pracovné podmienky,“ načrtla hovorkyňa.

Minister vnútra podľa KDH neukončil chaos, tak ako sľuboval. „Jeho prvé kroky rozdeľovali spoločnosť, prehlbovali sa konflikty, nepriniesol sľúbený pokoj, poriadok a riadne demokratické fungovanie inštitúcií,“ uviedla hovorkyňa.

KDH tiež zhodnotilo, že Šutaj Eštok nedokázal ukončiť vojnu v polícii a vyhrážal sa sudcovi len preto, lebo nerozhodol tak, ako chcel on. „Bol síce akčný v hone na utečencov, ktorí neexistujú, no za celý čas vo funkcii nedokázal zdvihnúť telefón a zavolať šéfke Úradu na ochranu oznamovateľov,“ skonštatovalo. Za „čerešničku na torte“ označilo, že minister z pozície moci zaútočil trestným oznámením na prokurátorov pre výkon ich funkcie.