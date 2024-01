Najväčšia chyba pri zaparkovanom vozidle v zime: Toto vám zničí motor

Odborník na autá odhalil najhoršiu chybu, ktorú môžete urobiť, ak máte dlhodobo zaparkované vozidlo v zime. Väčšina ľudí používa svoje vozidlá bez ohľadu na počasie, ale niektorí majitelia áut zvyknú na chladné mesiace nechať svoje autá dlhodobo zaparkované v garáži či na parkovisku.

Aj garážované autá však potrebujú určitú starostlivosť. Motorista, ktorý je zberateľom áut z 90. rokov a prvej dekády 21. storočia sa na TikToku rozhodol varovať pred jednou častou chybou.

Mnohí majitelia vozidiel si myslia, že ak majú auto zaparkované niekoľko mesiacov na mieste, mali by ho približne každý týždeň naštartovať a nechať ho bežať na voľnobeh, len aby sa uistili, že všetko funguje. Odborník však tvrdí, že to je v skutočnosti to najhoršie, čo môžete urobiť.

Ako uviedol vo videu: "Nepodliehajte pokušeniu naštartovať auto. Nemusíte to robiť, takto vydrží mesiace a mesiace. Naštartovanie auta a ponechanie ho 20 minút na voľnobeh spôsobí viac škody ako úžitku."

Naštartovanie a následné ponechanie vozidla na voľnobeh namiesto jazdy spôsobuje dodatočné zaťaženie motora a neumožňuje kvapalinám, ako je motorový olej, aby sa zohriali a správne prúdili systémom.

Ak chcete svoje vozidlo nechať zaparkované po dlhšiu dobu, naštartujte ho radšej až vtedy, keď príde čas na jeho pravidelnú jazdu. Ak sa obávate, že sa batéria vybije, vždy ju môžete pripojiť k testeru autobatérie, ktorý nestojí veľa a oznámi vám, či ju potrebuje nabiť. Vzhľadom na to, že oprava motora môže stáť omnoho viac, je určite výhodnejšie vyhnúť sa prípadnému poškodeniu.

Ďalšie tipy, ako garážovať vozidlo na zimu

Foto: tiktok.com/@yt_fast_and_fun

Expert tiež radí majiteľom áut, aby auto, ktoré plánujú nechať v garáži po dlhšiu dobu, bolo umyté a dobre vyschnuté a potom je vhodné ho niečím prikryť, aby ste ho ochránili pred prachom. Pneumatiky by mali byť prehustené a nemali by ste zaťahovať ručnú brzdu.

O ďalšom z tipov odborníka sa však medzi nadšencami vedú vášnivé diskusie. Vodičom odporučil, aby nádrž auta bola počas garážovania plná paliva. Logika tohto postupu spočíva v znížení množstva vzduchu v palivovej nádrži, pretože vodné pary z atmosféry môžu spôsobiť koróziu.

Je však dôležité si uvedomiť, že ak skladujete auto dlhšie ako niekoľko mesiacov, palivo pravdepodobne stratí kvalitu a pred jazdou ho treba vymeniť, inak hrozí poškodenie motora. Iní odborníci preto odporúčajú vypustiť palivovú nádrž, ak plánujete nechať svoje auto na zaparkované dlhšie ako šesť mesiacov.