Toto je najlepší čas na kúpu ojazdeného auta. Predajca radí, kedy najviac ušetríte

Predajca automobilov s viac ako štyridsaťročnými skúsenosťami prezradil, kedy presne by ste mali kúpiť ojazdené auto, aby ste najviac ušetrili. Ray Shefska na svojom kanáli na YouTube vysvetlil, ako "korekcie na trhu s automobilmi" prinesú vodičom v blízkej budúcnosti výhody.

Spolu so svojím synom Zachom vysvetlil, že najnovšie údaje služby Black Book za posledných niekoľko týždňov neustále vykazujú pokles veľkoobchodných cien ojazdených automobilov.

Zach vysvetlil, že zmeny na veľkoobchodnom trhu s automobilmi ovplyvnia aj trh s ojazdenými vozidlami približne o jeden, dva alebo tri mesiace neskôr. Na základe tohto poklesu Ray odporučil každému, kto si hľadá ojazdené auto, aby vydržal 60 až 90 dní, kým sa zníženie cien nových automobilov nepremietne do cien pre zákazníkov autobazárov.

Ray dodal: "Štatistiky to potvrdzujú. Nakoniec sa dočkáme poklesu maloobchodných cien. Aj keď predajca neznížil požadovanú cenu, neznamená to, že nie je ochotný vyjednávať. Do budúcnosti by sa malo o čosi viac vyjednávať."

Typy vozidiel, ktoré najviac zlacnejú

Foto: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock.com

Dvojica tiež prezradila, ktoré typy vozidiel zaznamenali najväčší pokles veľkoobchodných cien, teda tie, ktoré pravdepodobne v blízkej budúcnosti budú výraznejšie lacnejšie. Z údajov vyplýva, že najvýraznejší pokles cien zaznamenali dodávky, za ktorými nasledujú luxusné SUV a autá nižšej strednej triedy.

To je dobrá správa pre motoristov, pretože menšie autá z nižšej strednej triedy sú pre mnohých často dostupnejšie, takže najnovší vývoj by mohol vo februári alebo v marci priniesť na trhu skutočne výhodné ponuky.

Viacerým komentujúcim na sociálnych sieťach sa tieto praktické tipy páčili a priznali, že vďaka nim ušetrili veľa peňazí. Mnohým ubudol stres z kupovania vozidla a vedia, že v blízkej budúcnosti neprerobia, ak s kúpou počkajú.