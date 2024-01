Polícia vyšetruje krádež za 84.050 eur. Spoznávate tohto zlodeja?

V RÁMCI OBJASŇOVANIA KRÁDEŽE Z UPLYNULÉHO VÍKENDU PÁTRAME PO TOMTO MUŽOVI. AK STE HO SPOZNALI, KONTAKTUJTE POLÍCIU V súvislosti s vyšetrovaním krádeže vlámaním do jedného z rodinných domov v obci Malinovo, ku ktorému došlo v čase od 16.00 h do 16.30 h dňa 30.12.2023, je zo strany policajtov Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody v jednočinnom súbehu s trestným činom krádeže. Krádežou viacerých kusov šperkov, prsteňov a dámskych luxusných hodiniek bola spôsobená škoda v celkovej výške 84.050 ,- Eur. V tejto súvislosti pátrame po totožnosti muža na videozázname, ktorý by svojimi informáciami mohol napomôcť k objasneniu uvedenej veci. Akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.