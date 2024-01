Kubiš vyzbieral 15.000 podpisov na prezidentskú kandidatúru, so zberom však nekončí

„Máme 15.000 podpisov, ale zbierame ďalej, až skoro do konca januára, keď plánujeme petičné hárky odovzdať,“ uviedol Kubiš pre TASR. Už skôr avizoval, že sa nechce o post hlavy štátu uchádzať ako kandidát konkrétnej politickej strany.

Súčasnej prezidentke SR Zuzane Čaputovej uplynie mandát v roku 2024. Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

Ústava SR hovorí, že kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do parlamentu, a to na základe petície. Podpísať ju musí najmenej 15.000 občanov. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.

O post prezidenta sa uchádza aj diplomat a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok. Podpisy na kandidatúru zbiera tiež zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková a Marta Čurajová, ktorá zbiera podpisy ako občianska kandidátka. O post prezidenta sa chce uchádzať aj líder mimoparlamentnej strany Aliancia Krisztián Forró. Spomína sa tiež kandidatúra exministra spravodlivosti a exšéfa Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina. Súčasný predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) zatiaľ nepotvrdil, či bude kandidovať na funkciu hlavy štátu.