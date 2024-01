Ak NR SR prelomí veto prezidentky, KDH zváži, že sa obráti na Ústavný súd

Hnutie poukázalo na to, že novela tzv. kompetenčného zákona je mimoriadne škodlivá pre Slovensko. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

„Je dobrou správou pre Slovensko, že prezidentka vetovala kompetenčný zákon, ktorý zriaďuje nové ministerstvo športu a cestovného ruchu a účelovo radikálne mení organizáciu štátnej správy,“ vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.

Doplnil, že podpora športu a cestovného ruchu na Slovensku je pre KDH mimoriadne dôležitá. Tvrdí, že ak by to tak bolo aj pre koalíciu, tá by sa podľa neho vydala cestou riadneho legislatívneho procesu, kde sa opravia všetky nedostatky a nové ministerstvo bude slúžiť svojmu účelu. „Pod rúškom vzniku nového ministerstva sa však strany SNS, Smer a Hlas snažia zmeniť štruktúru mnohých orgánov, a to štýlom, aký im je blízky - s chybami, bez odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní,“ doplnil Majerský.

Koalícia sa podľa neho snaží pretlačiť rozsiahle zmeny v organizácii ústredných orgánov štátnej správy, zmeny v spôsobe menovania a odvolávania čelných predstaviteľov úradov a zasahuje do nezávislosti ich výkonov.

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok vrátila poslancom Národnej rady SR na opätovné prerokovanie tzv. kompetenčný zákon. Výhrady mala k viacerým jeho ustanoveniam aj k samotnému legislatívnemu procesu. V rámci tzv. kompetenčného zákona malo od 1. januára vzniknúť aj nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.