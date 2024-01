Slovenský výrobca mäsových produktov používal kuracie mäso so salmonelou

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR potvrdila výskyt salmonely v kuracom mäse, ktoré bolo použité na výrobu produktov značky Tauris. Ako informuje ŠVPS na svojej stránke, Regionálna veterinárna a potravinová správa vykonala úradnú kontrolu potravín v centrále spoločnosti Tauris v Rimavskej Sobote. Na základe cielenej kontroly potravinári odobrali vzorku kuracích pŕs chladených s dátumom spotreby 02.12.2023. Kuracie mäso pochádzalo z Poľska.

„Dodaná vzorka nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 Európskeho parlamentu a Rady o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú.v. EÚ L 338) v znení neskorších predpisov, Kapitola 1. Kritéria bezpečnosti potravín – 1.28: vo vzorke bola potvrdená prítomnosť baktérií Salmonella Enteritidis,“ uvádza ŠVPS SR.

Kuracie prsia boli použité do tepelne opracovaných mäsových výrobkov. Výrobky boli pozastavené na expedovanie a ďalší predaj a boli pozastavené dodávky ďalšej suroviny od dodávateľa z Poľska. „U všetkých zapracovaných výrobkoch so závadnou surovinou a ďalších náhodne vybratých výrobkoch boli odobraté vzorky, ktoré boli následne zaslané na mikrobiologické vyšetrenie do príslušného laboratória,“ dodáva ŠVPS SR.

Foto: TASR/František Iván

Salmonella Enteritidis spôsobuje ochorenie salmonelová enteritída alebo salmonelóza. Prenáša sa najmä konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mäsa alebo vajec, alebo môže dôjsť ku kontaminácii potravín sekundárne, napríklad počas skladovania alebo dopravy.

Salmonelová enteritída sa začína nevoľnosťou, bolesťou hlavy a zimnicou, rýchlo nastupuje horúčka až 40°C. Nasleduje vracanie, bolesti brucha a hnačky. Spočiatku kašovitá stolica sa rýchlo mení na vodnatú a zeleno sfarbenú. Chorý hnačkami a vracaním stráca veľké množstvo tekutín a elektrolytov. Tento stav pri klasickom druhu nákazy trvá 2 – 3 dni, potom dochádza k pomerne rýchlej normalizácii stavu. Základná prevencia je tepelná úprava rizikových pokrmov, toxín aj baktéria sa týmto spôsobom zničí.