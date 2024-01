Video: Ako pripraviť stratené vajce bez hrnca a vody

Napriek tomu, že stratené vajce patrí k najkomplikovanejším metódam prípravy vajíčok, existuje spôsob, ako ho pripraviť za necelú minútu, a to dokonca bez použitia hrnca s vodou.

O postup sa na TikToku podelila Dana Gordonová, ktorá natočila svoju mamu, ako takto pripravuje vajíčko.

Základom je rozbiť vajce do zapekacej mištičky, do ktorej treba pridať trochu čistej vody (množstvo prispôsobte tak, aby žĺtok nevyčnieval nad hladinu). Následne vložte misku do mikrovlnky a zohrievajte približne 44 sekúnd.

Po zohriatí vyberte misku z mikrovlnky a hotové stratené vajce premiestnite na tanier.

Len na vlastné riziko

Trik nie je žiadna novinka, a na TikToku sa prvýkrát vyskytol už v roku 2021. V čase, keď zožal najviac slávy, ho však sprevádzala aj kritika, keďže viacerí domáci kuchári a domáce kuchárky sa sťažovali na to, že vajce môže v mikrovlnke explodovať.

Známy je prípad Garyho McDougalla, ktorý pri takejto príprave strateného vajca utrpel vážne popáleniny očí, líc a nosa. „Ak to robíte, dávajte si pozor, lebo občas to nevyjde,“ varoval vtedy McDougall svojich fanúšikov.