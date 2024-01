Mešár po štvrťfinálovej prehre s Fínskom: "Veľké sklamanie"

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo štvrťfinále juniorských MS s Fínskom 3:4 po predĺžení. „Suomi“ rozhodli o svojom triumfe už po 24 sekundách extra času, keď skóroval Jere Lassila. Slováci neukončili čakanie na postup do semifinále MS „20“, naposledy sa dostali medzi najlepšiu štvorku v roku 2015. Semifinálový súper Fínov bude známy až po konci zvyšných troch štvrťfinálových zápasoch.

Skóre duelu otvoril v úplnom závere prvej časti kapitán Adam Sýkora, ktorý skóroval dve desatiny sekundy pred sirénou. Severania sa presadili v úvode druhej aj tretej tretiny vďaka Tommimu Männistövi a Lennimu Hämeenahovi. Dalibor Dvorský vyrovnal, ale Fínov poslal 94 sekúnd pred koncom tretej časti opäť do vedenia Aleksanteri Kaskimäki. Filip Mešár v hre bez brankára vyrovnal na 3:3, no v predĺžení Lassila rozhodol o postupe súpera.

Za najlepšieho hráča Slovenska v zápase vyhlásili kapitána Adama Sýkoru. Do najlepšej trojice slovenského tímu na MS „20“ sa dostali brankár Adam Gajan, obranca Maxim Štrbák a útočník Servác Petrovský.

Slovenská „dvadsiatka“ sa na juniorskom šampionáte dostala medzi najlepšiu štvorku trikrát v histórii. Naposledy si v semifinále zahrala pred deviatimi rokmi, na MS 2015 tím s Denisom Godlom, Erikom Černákom, Martinom Réwayom či Petrom Cehlárikom získal bronzové medaily, keď v súboji o 3. miesto zdolal Švédsko 4:2. Zopakoval tak predtým jediný medailový úspech zo šampionátov tejto vekovej kategórie. V roku 1999 sa partia okolo Jána Lašáka, Mariána Gáboríka a Ladislava Nagya tešila rovnako z bronzu.

MS do 20 rokov, štvrťfinále:

SLOVENSKO – Fínsko 3:4 pp (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1)

Góly: 20. Sýkora (Mešár), 48. Dvorský (Pekarčík), 60. Mešár (Štrbák, Dvorský) – 23. Männistö, 41. Hämeenaho (Lassila, Naukkarinen), 59. Kaskimäki (Helenius), 61. Lassila (Salin, Nyman). Rozhodovali: Eriksson (Švéd.), Pearce (Kan.) – Heffner (Nem.), Faucher (Kan.), vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.

SLOVENSKO: Gajan – Štrbák, Nátny, Kmec, Žabka, Radivojevič, Pišoja, Moško – Mešár, Petrovský, Sýkora – Mišiak, Dvorský, Pekarčík – Žlnka, Repčík, Honzek – Císar, Dej, Kukumberg – Suchý

Fínsko: Kokko – Kulonummi, Pulkkinen, Salin, Pieniniemi, Kangas, Kärki, J. Väisänen – Hämeenaho, Lassila, Naukkarinen – Nyman, Helenius, Kaskimäki – Halttunen, Keskinen, Männistö – Hemming, Bau, Koskipirtti – Kumpulainen

Fíni začali aktívnejšie, dobre forčekovali a vytvorili si aj niekoľko príležitostí, ale brankár Gajan držal bezgólový stav. Aj Slováci sa postupne presadili v útoku, Mešár sa v 9. minúte dostal pred brankára Kokka, minul však ľavú žŕdku brány. O štyri minúty neskôr sa Nyman po chybe zverencov Feneša dostal do samostatného úniku, no Gajan prečítal jeho zakončenie a lapačkou zneškodnil najväčšiu príležitosť severanov. Repčík mohol otvoriť skóre duelu po zaváhaní Kokka, ale minul priestor bránky. V úplnom závere prvej časti sa presadil kapitán Sýkora, ktorý skóroval z dorážky dve desatiny sekundy pred sirénou.

„Suomi“ však v úvode druhej časti vyrovnali, nepresnú rozohrávku potrestal Männistö. Po vylúčení Pulkkinena si mohli Slováci opäť prinavrátiť vedenie, ale nevedeli sa vyrovnať s aktívnou hrou Fínov. Najväčšiu šancu mal na konci početnej výhody Petrovský, keď sa uvoľnil sa medzi kruhmi, no Kokko nemal problém s jeho zakončením. V 36. minúte Štrbák od modrej čiary trafil žŕdku, ale aj súper bol blízko druhého presného zásahu v stretnutí. Gajan podržal tím a aj nerozhodný výsledok 1:1 po druhej tretine.

Úvod tretieho dejstva vyšiel lepšie Fínom, po 36 sekundách sa ocitol sám pred bránkou Hämeenaho a poslal svoje mužstvo do vedenia 2:1. Po faule na Repčíka dostali Slováci druhú početnú výhodu, no napriek príležitostiam Dvorského a Honzeka nedokázali vyrovnať. V 48. minúte odviedol výbornú prácu za bránkou Pekarčík, našiel pred Kokkom osamoteného Dvorského, ktorý na dvakrát vyrovnal. Krátko na to hrali prvú presilovú hru aj Fíni, ale nevyužili ju. Naukkarinen sa päť minút pred koncom tretej tretiny dostal po vhadzovaní pred Gajana a v páde trafil žŕdku. Kaskimäki však 94 sekúnd pred sirénou poslal Fínov opäť do vedenia. Slováci však odvolali brankára, Mešár prestrelil lapačku Kokka a poslal duel do predĺženia.

Lassila sa už po 24 sekundách predĺženia dostal do samostatného úniku a rozhodol o postupe severanov medzi najlepšiu štvorku.

Hlasy po zápase:

Servác Petrovský, útočník SR: „Ťažko sa hodnotí zápas. Všetci sme veľmi sklamaní, stalo sa to isté, čo minulý rok. Bohužiaľ, bol to pre nás posledný turnaj spolu. Netreba však vešať hlavy, vrátime sa silnejší a zahráme si spolu aj v A-tíme.“

Filip Mešár, strelec gólu SR na 3:3: „Veľké sklamanie. Bol to veľmi vyrovnaný zápas, vyrovnali sme a stále sme verili vo víťazstvo. V predĺžení sa zopakoval rovnaký scenár z minulého roka. Išli sme si za svojím cieľom, odohrali sme dobrý zápas, ale nedá sa nič robiť. Niečo nám chýba v predĺžení, no som hrdý na chlapcov.“

Adam Sýkora, kapitán SR: „Neviem, či som už dostal takú ranu v mojom živote. Vrátili sme sa do zápasu a vyrovnali 40 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Som na dne. Je to bolestivá prehra. Pre náš ročník to bola posledná šanca niečo dokázať. Opäť nám chýbal kúsoček.“

Adam Gajan, brankár SR: „Ťažko sa hľadajú slová. Bol to iný zápas ako pred rokom. Veril som, že to môžeme zvrátiť, no zaspal som pri rozhodujúcom góle. Asi nám to opäť nebolo súdené.“