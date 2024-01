Ako ukončiť toxický rozhovor: 2 kroky, ktoré musíte ovládať

Jedným z nepríjemných následkov modernej uponáhľanej doby sú aj debaty, ktoré sú čoraz viac nepriateľské a nenávistné. Aj vy sa môžete ľahko ocitnúť uprostred rozhovoru, v ktorom vás protistrana obviňuje za drobný alebo vymyslený problém, alebo sa nepriateľsky vyhraňuje voči niekomu inému, čoho sa len neradi zúčastňujete.

Mnohí majú v takýchto chvíľach pocit, že musia zo slušnosti zotrvať v konverzácii a trpezlivo počkať, kým ten druhý dorozpráva. Opak je pravdou – nie je neslušné ukončiť debatu, ktorá je nenávistná alebo nevhodná. Tento krok vám dokonca môže ochrániť psychické zdravie.

Ako uhnúť bez toho, aby ste sa vplietli do konfliktu? Zaručene nepomôže presviedčanie toho druhého o jeho vine, omyle alebo neslušnosti. Konfliktní ľudia zvyknú na podobné výhrady reagovať obranne a považujú ich za urážku.

Namiesto toho skúste aplikovať dva rýchle kroky, ktoré vás ochránia a bezpečne vyvedú z nepríjemnej debaty.

1. Vyšlite varovný signál

Nedokážete ovládať to, čo robia iní, no jednoznačne máte moc nad tým, čo robíte vy sami. Pokúste sa toho druhého varovať napríklad vetou: „Ak budeš naďalej takto hovoriť, nebudem sa toho zúčastňovať. Je to na tebe.“ Môžete byť aj špecifickejší: „Ak budeš takto nadávať/Ak ma budeš takto obviňovať,...“

V prípade, že máte dočinenia s konfliktnou osobou, je pravdepodobné, že svoje správanie napriek varovaniu nezmení. Môže sa vás dokonca snažiť presvedčiť o tom, že to, z čoho ju obviňujete, nie je pravda.

Nenechajte sa zatiahnuť do hádky, a namiesto toho opustite konverzáciu.

2. Ukončite rozhovor

Ak pokračuje osočovanie, nadávanie alebo obviňovanie, pokojne povedzte: „Vidím, že si si vybral/a koniec tejto debaty. Daj mi vedieť, keď budeš pripravený/á na civilizovanú komunikáciu.“ Následne odíďte alebo ukončite hovor.

V prípade, že sa dotyčný alebo dotyčná pokúsi znovu zavolať alebo vás osobne osloviť, nevyhýbajte sa mu/jej. Ak však začne rozprávať podobne ako predtým, pripomeňte mu/jej svoje predošlé stanovisko.

Ak sa situácia opäť zopakuje, ukončite rozhovor a ďalšie príležitosti na nápravu už neudeľujte, inak vás daná osoba prestane rešpektovať.

Dôležitá je aj príprava

Dva uvedené kroky sú súčasťou asertívneho prístupu k ochrane vlastnej dôstojnosti. Ešte predtým, ako sa stretnete s konfliktnou osobou, pomôžu slová uistenia. V duchu si zopakujte, že ste slušný človek a zaslúžite si úctivý prístup, a že sa dokážete postaviť sami za seba.

Vhodné je tiež vyskúšať si obranné mechanizmy nanečisto. Zopakujte si vety, ktoré vás vyvedú z konfliktnej diskusie, prípadne zapojte do nácviku aj partnera, kamaráta alebo rodinného príslušníka.