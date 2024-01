Na dráhe tokijského letiska horí lietadlo

Podľa prvotných informácií sa tam zrazilo dopravné lietadlo Japan Airlines s lietadlom pobrežnej stráže, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Podľa záberov miestnej televízie z boku lietadla Japan Airlines počas pohybu po dráhe vyšľahli plamene.

