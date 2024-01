INESS: Zdravotníctvo si bude vyžadovať stále väčší podiel ekonomických zdrojov

Vyžadovať si bude stále väčší podiel ekonomických zdrojov. Upozornil na to Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v publikácii Drahá budúcnosť zdravia.

„Súčasný zdravotný systém na Slovensku do istej miery vytvára dojem, že zdravotná starostlivosť je zadarmo. Avšak prudký nárast dopytu po zdravotnej starostlivosti v spojení s nezodpovedným hospodárením (niekoľkých) predchádzajúcich vládnych garnitúr prakticky zaručuje, že vplyv demografickej zmeny na zdravotníctvo nakoniec na svojich peňaženkách pocítime,“ skonštatoval autor publikácie Matej Bárta.

Nie je podľa neho možné do zdravotníctva donekonečna pumpovať dodatočné milióny až miliardy eur z rôznych rezerv, plánov obnovy a štátneho dlhu. Upozornil na to, že zdravotníctvo si bude vyžadovať stále väčší podiel ekonomických zdrojov. „Zásadnou otázkou je pôvod nových zdrojov,“ podotkol. Tie môžu byť verejné alebo súkromné.

V prípade verejných zdrojov bude podľa analytika nutné buď zásadne zmeniť štruktúru priorít vo verejnom rozpočte, alebo radikálne zvýšiť dane a odvody. „V prvom prípade by to znamenalo vykonať značné škrty najmä pri plošných sociálnych výdavkoch. V druhom prípade by to znamenalo zvýšenie už tak značného daňovo-odvodového zaťaženia, najmä práce. Aj vzhľadom k zlému stavu verejných financií je rýchlejší rast toku verejných zdrojov do zdravotníctva v najbližších rokoch veľmi otázny,“ poznamenal.

Bárta ozrejmil, že pri súkromných zdrojoch by išlo o kombináciu väčšej spoluúčasti pacientov, pripoistenia a prítoku súkromného kapitálu. Zmeny by však podľa neho boli náročné. „Téma spoluúčasti je politicky citlivá. Funkčný trh s pripoistením vyžaduje legislatívne zmeny. Súkromný kapitál nepríde do prostredia vysokej neistoty a politického rizika,“ povedal. Jedným z krokov na jeho prilákanie by podľa neho malo byť rozdelenie a odpredaj štátnej zdravotnej poisťovne. „Nielenže by tento krok do štátnej kasy priniesol nezanedbateľné finančné zdroje, ale do sektora zdravotníctva by vniesol aj viac konkurencie a stability,“ dodal.

V nasledujúcich rokoch bude podľa neho Slovensko a ďalšie európske štáty čeliť rastúcim výdavkom na zdravotníctvo. „Bez ohľadu na politickú vôľu tak budeme v nasledujúcich rokoch svedkami viacerých zmien v zdravotníctve,“ uzavrel.