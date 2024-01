Peter Pellegrini: Na boj za jednotnejší a súdržnejší národ nesmieme rezignovať

Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) v novoročnom príhovore na sociálnej sieti. Zdôraznil, že stavať celú svoju politickú existenciu na šírení zla a nenávisti je nielen úbohé, ale aj nebezpečné pre spoločnosť. Do nového roka zaželal občanom život v pokojnejšom a bezpečnejšom svete. Apeloval aj na vzájomný rešpekt a porozumenie.

„Moje osobné prianie i politický cieľ budú také, aby na politické spory a hádky nedoplácali ľudia kvalitou svojho života. Tú im musí zabezpečiť silný a fungujúci štát, bez ohľadu na to, čo podchvíľou odznieva v parlamentných reproduktoroch,“ uviedol Pellegrini. Poukázal aj na situáciu v parlamente a vyjadrenia niektorých politikov. „Nech si vedú nezmyselné debaty o témach, ktoré sú častokrát iba ich osobnou mániou, no so skutočnými problémami ľudí nemajú absolútne nič spoločné. Ale nech popritom všetkom máme na Slovensku stabilitu, pokoj a pocit bezpečia,“ dodal.

Preto vidí potrebu aj v stabilných a dôveryhodných inštitúciách, ktoré voči sebe nebojujú. „Ak štát bude schopný pomôcť všetkým, ktorí pomoc potrebujú, ak dokáže rázne zasiahnuť tam, kde všemocný trh zlyhal a ak bude pre ľudí službou, a nie príťažou, môžu ľudia pokojne mávnuť rukou nad neplodnými politickými debatami a venovať sa svojmu vlastnému životu,“ zdôraznil. Apeloval, aby politika nerozdeľovala, neprodukovala marazmus a chaos, na ktorý dopláca krajina a jej obyvatelia. „Politika má byť službou ľuďom, a nie potulným jarmokom, za ktorý sa ľudia musia hanbiť,“ podotkol.

Uplynulý rok 2023 v politike označil za búrlivý. Pripomenul výmeny vlád a predčasné voľby. Vzhľadom na situáciu sa podľa neho niet čo čudovať, že v spoločnosti rástla nedôvera, frustrácia a hnev na politickú reprezentáciu. „Voľby priniesli zmenu a po štyroch rokoch sa ukáže, či to bola zmena k lepšiemu. Som presvedčený, že bude, ak sa novej vláde podarí naplniť svoj program silného štátu,“ uviedol. Deklaroval, že vláda bude pokračovať v stanovenom tempe, aby občania čím skôr zmenu pocítili vo vlastných životoch. Ľuďom zaželal, aby bol rok 2024 rokom obratu vo vzťahu štátu k občanovi, v životnej úrovni ľudí, v stabilite štátnych inštitúcií a ich vzájomných vzťahoch. Zdôraznil, že občania musia mať istotu, že sa na štát budú môcť spoľahnúť a že ich nenechá napospas vlastnému osudu.