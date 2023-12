Prezidentka zaujme rozhodnutie ku kompetenčnému zákonu budúci týždeň

Pre TASR to potvrdil riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej s tým, že hlava štátu chce využiť zákonnú lehotu, ktorú má na posúdenie zákona. Na to, že ho prezidentka do konca roka nepodpíše, upozornil portál tvnoviny.sk.

„Vzhľadom na komplexnosť právnej úpravy prezidentka využije zákonnú lehotu, ktorú na posúdenie zákona má. Svoje rozhodnutie oznámi prezidentka v priebehu budúceho týždňa,“ uviedol Matej.

V decembri parlamentom schválená novela tzv. kompetenčného zákona rieši vznik Ministerstva cestovného ruchu a športu SR od 1. januára. Taktiež aj zmeny vo výbere šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a predsedu Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Upraviť sa majú tiež pôsobnosti kontrolných orgánov v nadväznosti na potrebu ochrany obranných záujmov SR.