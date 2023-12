Majerský: O postupe KDH v prezidentských voľbách rozhodne celorepubliková rada

„Nemáme uzavretých kandidátov na prezidentov. Hneď ako budú všetci známi, tak vtedy povieme, koho podporíme, respektíve či dáme voľnú ruku našim členom a sympatizantom,“ uviedol Majerský.

Hnutie napokon rozhodlo, že svojho kandidáta nepostaví. Podľa slov Majerského mali dve silné tváre, ktoré by do boja mohli ísť, a to súčasnú europoslankyňu Miriam Lexmann a exministra spravodlivosti Viliama Karasa. Predseda hnutia priblížil, že napokon dospeli k spoločnému rozhodnutiu, pričom Karas sa chce viac venovať rozvoju hnutia, Lexmann zas pracovať v europarlamente.

Za predčasnú označil otázku o prípadnej podpore Ivana Korčoka alebo Petra Pellegriniho, ktorý kandidatúru ešte nepotvrdil. Osobne si však nemyslí, že je správne, aby jedna vládna garnitúra obsadila všetky tri najvyššie ústavné pozície v krajine. „Je dobré, ak sú tieto pozície rozdelené,“ poznamenal.

Nateraz podľa slov Majerského ešte nerokovali s opozíciou o podpore jedného spoločného kandidáta. Podčiarkol, že o postupe hnutia bude rozhodovať vo finále celoslovenská rada KDH. „Ako predseda, samozrejme, môžem povedať svoj názor, spolu s predsedníctvom, ale rozhodne celoslovenská rada,“ uzavrel.