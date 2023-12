Wall Street má za sebou skvelý rok, S&P 500 sa posilnil o 24,2 %

Touto dlhou pozitívnou sériou uzavrela skvelý rok, počas ktorého sa odrazila odo dna a viac než zotavila po roku 2022, ktorý bol pre všetky tri hlavné americké akciové indexy najhorší od finančnej krízy v roku 2008.

V roku 2023 podporili akcie predovšetkým nádeje na takzvané mäkké pristátie. Inflácia v USA sa totiž ochladila aj bez toho, aby sa ekonomika dostala do recesie, pričom trh počíta s tým, že americká centrálna banka (Fed) už v marci 2024 prvýkrát zníži úrokové sadzby. Na technologické tituly mal navyše pozitívny vplyv ošiaľ okolo umelej inteligencie (AI).

Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok takmer stagnoval, keď stratil 20,56 bodu alebo 0,05 % a uzavrel na 37.689,54 bodu. Za celý rok 2023, počas ktorého sa tiež dostal na nové rekordné maximum, si však polepšil o 13,7 %.

Širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,28 % na 4769,83 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,56 % na 15.011,35 bodu. S&P 500 si za celý rok 2023 pripísal 24,2 % a Nasdaq až 43,4 %. Pre technologický index to bol najlepší rok od roku 2020.

Všetky tri hlavné americké akciové indexy majú za sebou deviaty ziskový týždeň v rade, pričom pre S&P 500 je to najdlhšia takáto séria od roku 2004 a pre Dow Jones a Nasdaq od roku 2019.

Akcie v USA sa v tomto roku odrazili odo dna po ťažkom roku 2022. Hlavným faktorom bolo počas väčšej časti roka nadšenie, týkajúce sa umelej inteligencie, ktoré výrazne podporilo zisky koncernov z „Veľkej sedmičky“, medzi ktoré patria Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla a Nvidia.

Fed v decembri signalizoval, že so zvyšovaním sadzieb pravdepodobne skončil a v budúcom roku by ich mohol dokonca viackrát znížiť. To spôsobilo, že výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov padli z úrovne nad 5 %, kam sa dostali koncom októbra, pod 3,9 % v piatok. Keďže reálne sadzby klesli a údaje z trhu práce signalizujú, že zostáva silný, investori čoraz viac veria, že ekonomika USA sa vyhne recesii.