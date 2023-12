Taraba: Je pre mňa kľúčové, aby fungoval Informačný systém odpadového hospodárstva

Systém nie je nastavený na súčasne platnú legislatívu. V súčasnosti sa nevie, či ten, kto zaplatil za spracovanie toxického odpadu, ho aj skutočne zneškodnil. „Toto je vec, ktorá je na stole niekoľko rokov. Dali sme to preto aj do programového vyhlásenia vlády. Sfunkčnenie tohto systému považujeme za prioritu. Odmietam však, aby nás tu roky zdierali IT firmy. Zatiaľ všetci len fakturujú milióny a na Slovensku žiadne IT poriadne nefunguje,“ skonštatoval Taraba.

​Ministerstvo životného prostredia v októbri pre TASR uviedlo, že pripravuje podklady pre budúce verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý bude schopný ISOH nielen prevádzkovať, ale aj rozvíjať. Taraba tvrdí, že systém idú rozširovať. Do úvahy pripadá aj osvojenie si už hotového systému, ktorý funguje v iných štátoch. V tejto súvislosti už minister rokoval aj so zahraničnými subjektmi, používajúcimi fungujúce softwarové programy a pripravuje analýzu ich využitia.

Do ISOH sa musí zaregistrovať každý výrobca vyhradeného výrobku, a to ešte pred uvedením výrobku na trh. Povinnosť registrácie vyplýva z európskych smerníc. Do systému sa vkladajú dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Bude sa vedieť, kto, odkiaľ, koľko odpadu zobral, a ako s ním naložil. Cieľom systému je zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré spracúvajú odpad. Systém stál viac ako 15,2 milióna eur.