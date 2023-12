Video: Pristávanie lietadla sa zmenilo na boj o život. Takto zareagoval pilot na silný vietor

Mimoriadne nepriaznivé počasie spôsobené búrkou Gerrit spôsobilo na londýnskom letisku Heathrow cestovný kolaps a zmätok. V prípade pristávajúceho Boeingu 777 sú cestujúci radi, že sú nažive, pretože pilot lietadla sa len o vlások vyhol nehode.

Lietadlo prevádzkované leteckou spoločnosťou American Airlines práve pristávalo, keď ho zasiahol silný vietor, ktorý spôsobil, že pilot strácal kontrolu nad riadením lietadla. Tento moment zachytil na kameru Jerry Dyer, ktorý prevádzkuje kanál Big Jet TV. Podľa neho silný, nárazový bočný vietor preveril aj tých najskúsenejších pilotov. Priznal, že pri takomto pristátí by nechcel byť.

American 777 insane landing at London Heathrow!

Caught during our livestream at @HeathrowAirport. Strong, gusting crosswind elements catching-out even the most seasoned pilots! Wouldn’t have liked being the NFP on this one watch the flight surfaces



