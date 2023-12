Najlepšie ojazdené autá: Na týchto troch značkách nemáte čo pokaziť

Odborník na predaj ojazdených áut prezradil, ktoré tri značky vozidiel sú podľa neho najlepšie a predstavujú malé riziko, že kúpite niečo zlé. Nové vozidlá sú pre mnohých lákavé, no ich cenovka často nie je až taká priaznivá, preto je stále veľký dopyt po kvalitných ojazdených autách.

Zástupca spoločnosti Comodo Motors, predajcu automobilov v meste Grand Rapids v štáte Michigan, dostal na sociálnej sieti otázku, aké značky je najlepšie vyberať pri hľadaní ojazdeného vozidla. Vo videu na TikToku odpovedal: "Ak sa ma pýtate, aby som len tak vymenoval tie najlepšie, budú to značky Toyota, Lexus a Honda."

Toyota získala niekoľko ocenení za spoľahlivosť svojich vozidiel, pričom tieto ocenenia dostáva pravidelne už od 90. rokov minulého storočia. Lexus je vlastne divízia luxusných vozidiel značky Toyota. Ide o autá, ktoré sa vyznačujú luxusnejšou technikou, pohodlnejšou jazdou a vylepšeným dizajnom v porovnaní s ekvivalentmi značky Toyota, avšak za vyššiu cenu.

Lexus, Toyota a Honda vykazujú málo problémov

"Prečo hovorím Lexus a Toyota? Nuž, vychádzajme z faktov. Lexus má najmenej problémov na 100 vyrobených vozidiel. Majú 81 problémov na 100 vyrobených vozidiel," vysvetlil expert. Spomenul, že Toyota zaznamenala 98 problémov na 100 vozidiel, čo je podľa neho fenomenálne vzhľadom na to, že čokoľvek pod 100 je vynikajúce. Honda tiež skončila s menej ako 100 problémami na 100 vyrobených vozidiel. V porovnaní so spoločnosťami ako Tesla, ktorá má viac ako 200 problémov na každých 100 vozidiel, je to výborné.

Podľa odborníka kúpou vozidla týchto troch značiek nemáte čo pokaziť. Automobily Toyota a Lexus sú známe svojou spoľahlivosťou a aj staršie vozidlá sú mimoriadne obľúbené, pretože mnohé spoľahlivé modely sa dajú kúpiť za menej ako 5 000 eur.

Lexus je pochopiteľne o niečo drahší, ale keďže za ním stojí spoľahlivosť Toyoty, mnohým ľuďom sa oplatí si zaň priplatiť. Ako výborné auto sa ukázalo napríklad Lexus LS460 z roku 2012.

Vozidlá Honda sa tiež odporúčajú novým vodičom, pretože sú bezpečné, lacné, spoľahlivé a majú relatívne nízke náklady na údržbu. Časopis Road & Track nedávno ocenil tento model ako jedno z najlepších vozidiel, ktoré môžu rodičia kúpiť svojmu dieťaťu, s tým, že je praktické, spoľahlivé a úsporné.