Danko vníma novú vládu pozitívne, rieši podľa neho problémy ľudí

Kabinet sa podľa neho konečne začal zaoberať vecami, ktoré ľudí čakajú ako nástrahy. Vyhlásil to v rozhovore pre TASR v rámci hodnotenia vlády. Kritizoval pritom predošlé vlády, ktoré podľa neho tieto veci neriešili.

„Pozitívum je, že konečne riešime veci, ktoré ľudia potrebujú vyriešiť,“ povedal Danko. Pozitívne vníma riešenia cien plynu, hypoték, problémov dôchodcov a pomoc rodinám. Ocenil by, keby sa vláda bavila aj o ďalšej pomoci, napríklad podpore bývania. Tvrdí však, že štát je po predchádzajúcich kabinetoch rozkradnutý. Tie podľa neho takmer 20 miliárd eur „rozflákali“. Hovorí o šialených zákazkách v envirorezorte či o rodinkárstve. „Veľkou lyžicou míňali a ten stav financií je veľmi zlý,“ uviedol.

Medzi priority SNS v budúcom roku zaradil Danko systémové opatrenia v oblasti cestovného ruchu a športu, keďže sa má zriadiť nové ministerstvo. To má zabraňovať chaosu v tejto oblasti. „Cestovný ruch a šport sú budúcnosť. Chcem, aby peniaze z hazardu išli do športu a do cestovného ruchu,“ podčiarkol. Avizoval, že strana pripravuje viaceré projekty v oblasti kultúry, pri obnove hradov a zámkov.