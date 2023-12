SHMÚ: Na horách na severe Slovenska sa môže vyskytnúť silný vietor

Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého aj druhého stupňa na štvrtkovú noc a piatok (29. 12.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Silný vietor sa môže vyskytnúť na horách v okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Námestovo, Dolný Kubín, Martin, Tvrdošín, Žilina, Brezno a Banská Bystrica. Výstraha prvého stupňa platí do piatka 9.00 h. Potom od 9.00 do 20.00 h platí výstraha druhého stupňa. „Na horách v polohách od približne 1800 metrov nad morom sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, to je silná až mohutná víchrica,“ priblížil SHMÚ.

Upozorňuje aj na povodne, a to v okresoch Skalica, Senica, Malacky, Komárno, Nové Zámky, Michalovce. Pre okres Bratislava zároveň platí výstraha pred hmlou. Meteorológovia ju vydali do 21.00 h.