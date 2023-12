Taraba: Národný park Podunajsko, ktorý mal vzniknúť na juhozápade SR, nebude

​„Mám absolútne negatívny názor na to, ako to plánovali, ako to robili, s nikým nekomunikovali a išli zaberať aj najúrodnejšie poľnohospodárske plochy. Takže v tejto veci sa teraz nerobí nič,“ povedal Taraba.

Envirorezort podľa neho nebude zakladať žiadne nové národné parky. Bude manažovať tie, ktoré už na Slovensku sú. „Máme ich viac ako Rakúsko a pritom nespĺňajú ani medzinárodné základné normy. Zonácie urobili tak, že národné parky nemajú žiaden príjem a generujú ročnú stratu 24 miliónov eur,“ skonštatoval minister.

Národný park Podunajsko mal vzniknúť na juhozápade Slovenska. Vyhlásený mal byť na území zasahujúcom do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, predovšetkým v hraniciach existujúcich chránených území. Išlo by o prvý národný park nížinného typu a stal by sa tak desiatym národným parkom na Slovensku. Mal nadviazať na existujúce národné parky v Rakúsku a Maďarsku.

Zámer vyhlásiť tento národný park predstavil bývalý minister životného prostredia Ján Budaj v januári minulého roka.