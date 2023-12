Hromadná nehoda si vyžiadala najmenej desať mŕtvych a 57 zranených

K nehode siedmich vozidiel vrátane troch autobusov došlo na diaľnici v provincii Sakarya, približne 150 kilometrov od Istanbulu. V čase nešťastia bola v oblasti hustá hmla a nízka viditeľnosť.

Príčina nehody sa vyšetruje. Guvernér provincie Sakarya Yasar Karadeniz uviedol, že reťazovú nehodu pravdepodobne spôsobil náraz vozidla do nákladného auta počas zlej viditeľnosti.

Úrady sa domnievajú, že niektoré obete zomreli po tom, ako vystúpili zo svojho auta a zrazilo ich iné vozidlo, povedal Karadeniz. Sedem zranených je vo vážnom stave.

A chain accident occurred in Sakarya province of #Türkiye.



▪️11 people died and 57 were #injured during the accident.



▪️The incident happened on the North #Marmara highway. Due to thick fog, 7 vehicles, including 3 buses and 1 truck, collided. The road was closed for traffic… pic.twitter.com/OFDyaPpqBE