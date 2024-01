Jednoduché triky, ktoré vaše auto v zime uchránia pred snehom a ľadom

Poznáte to, je zima a vy ráno vstávate, aby ste vo svojom aute išli do práce. No máte námrazu na sklách a zrkadlách, môže vám zamrznúť aj zámok v kľučke, prípadne sa vám rovno po naštartovaní zahmlí čelné sklo. To všetko vás zdržuje, takže do práce dorazíte neskoro a zbytočne vystresovaní. Existuje však niekoľko jednoduchých trikov, ktoré vám s touto rutinou pomôžu. Ich výhodou je, že pri nich využijete veci, ktoré v mnohých prípadoch bežne nájdete vo svojej domácnosti. Je to tak rýchle, jednoduché a aj lacné. Na tieto triky upozornila redaktorka americkej televíznej stanice WKYC Channel 3 vo svojej krátkej reportáži.

Lieh s vodou ochráni vaše čelné sklo pred namŕzaním

Tento rok možno už dobre poznáte a je naozaj jednoduchý. Vo fľaške s postrekovačom jednoducho zmiešajte lieh s vodou v pomerne 2 ku 1. Premiešajte a následne stačí túto zmes už len nastriekať na čelné sklo vášho auto. Zabráni totiž tomu, aby sa na vašom čelnom skle tvorila námraza, prípadne rovno ľad. Pre vás to tak znamená, že ho potom zo skla nemusíte zoškriabať.

Tvorbe ľadu na oknách zabráni aj zelenina

Toto je jeden z málo známych trikov, no určite by ste ho mali vyskúšať a je veľmi jednoduchý. Stačí vám na to zemiak alebo cibuľa. Zeleninu rozkrojte na polovicu a potrite ňou okná na aute. Keďže obsahuje škrob, takto ho vlastne nanesiete na okná a to následne zabráni tomu, aby vaše okná namŕzali.

Rastlinný olej zabráni zamŕzaniu dverí

Možno vám už na aute nefunguje dobre tesnenie, prípadne máte dvere trochu posunuté a vďaka tomu sa v zime môže stávať, že vám dvere jednoducho primrznú. Aby ste ich otvorili, musíte poriadne potiahnuť a ide to len ťažko. Aj tu existuje jednoduchá pomoc priamo z vašej kuchyne. Zoberte jednoducho rastlinný olej a naneste ho na tesnenie dverí. Olej zabráni tomu, aby sa tam tvoril ľad a dvere primrzli. Ak nemáte olej, poslúži aj vazelína.

Vďaka dezinfekčnému gélu vám už zámok nezamrzne

Ak dvere na aute ešte stále odomykáte kľúčom, v zime sa vám môže stať, že to občas nejde. V zámku sa totiž môže z vlhkosti vytvoriť ľad a to vám spôsobí problémy pri odomykaní. Jednoduchou pomocou je naniesť na kľúč dezinfekčný gél, ktorého máte doma pravdepodobne stále dosť, a jednoducho vložiť kľúč do zámku. Potom už odomknete hladko. Vďačíte za to alkoholu, ktorý dezinfekčný gél obsahuje, a ten rozpustí ľad v zámku.

Deka a ponožky ochránia čelné sklo aj stierače

Existujú síce rôzne pokrývky na čelné sklo, ktoré ho ochránia pred snehom a mrazom, aby ste ho následne nemuseli zoškrabovať, no mnohé nie sú práve lacné. Pritom si viete pomôcť aj vecami z domácnosti. Stačí vám deka (alebo uterák) a ponožky, ktoré nasadíte na stierače. Nimi zase prichytíte deku a jednoduché riešenie proti snehu je na svete. Keď potrebujete s autom odísť, sneh jednoducho dáte dole s dekou.

Uzatvárateľné vrecká ochránia vaše spätné zrkadlá

Ak doma máte nejaké veľké uzatvárateľné vrecká, s objemom približne 4 litre, dokážete si elegantne pomôcť aj nimi. Ak nechcete, aby vám namŕzali spätné zrkadlá, jednoducho na ne natiahnite tieto vrecká a zatiahnite ich toľko, koľko to len pôjde. Vďaka tomu vám nebudú namŕzať a nemusíte ich tak pred odchodom ráno rozmrazovať.

V aute vám pomôže aj mačacia podstielka

Posledný trik je pre majiteľov mačiek. Vždy, keď v zime nastupujete do auta, prinesiete si na topánkach aj trochu snehu alebo vody. Okrem toho tam už tak býva dosť vlhko, takže aj z toho sa vám po naštartovaní zahmlieva čelné sklo. Ak tomu chcete zabrániť, zoberte si nejakú starú ponožku (ktorá niekde v práčke stratila pár) a naplňte ju trochou silikátovej mačacej podstielky. Umiestnite ju medzi palubnú dosku a sklo a pokojne ju tam nechajte aj týždne. Bude pohlcovať vlhkosť a zabráni zahmlievaniu okna.