Tragické ráno: Pri dvoch nehodách zahynuli dvaja vodiči

Vo štvrtok ráno došlo k dvom tragickým nehodám v Bratislave a Žiline. Krátko pred 08.30 hod zasahovali všetky záchranné zložky na Púchovskej ulici v Bratislave. V smere do Svätého Jura narazil vodič vozidla zn. Škoda do jedného z pilierov nadjazdu na Rybničnej ulici. Vodič po náraze do piliera prišiel o život, informovala bratislavská krajská hovorkyňa Jana Šimunková.

"Po príchode na miesto udalosti a vykonaní potrebných úkonov bolo zistené, že vodič vozidla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania," uviedla Šimunková.

V Žiline vodič narazil do semaforu

K tragickej nehode došlo aj na Hričovskej ceste v Žiline. Info.sk o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.

Vodič vozidla Seat Toledo smeroval na Bytču, keď z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do semaforu. 55-ročný vodič pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Spolujazdkyňa bola so zraneniami prevezená do nemocnice.

"U nebohého bude nariadená pitva. Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uviedla Šefčíková.