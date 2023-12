Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre 53-ročnému turistovi

Doplnila, že turista sa presunul k hornej stanici kabínkovej lanovky vo Vrátnej, kde sa v tom čase nachádzal horský záchranár v lyžiarskej službe. „Muža vyšetril a poskytol mu urgentnú zdravotnú starostlivosť. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zo Žiliny,“ uviedla HZS.

Do príletu vrtuľníka pacienta zviezli kabínkovou lanovkou na údolnú stanicu. „Odtiaľ ho terénnym vozidlom HZS previezli k miestu, kde pristál vrtuľník. Lekár leteckých záchranárov si prevzal pacienta do starostlivosti a transportovali ho do martinskej nemocnice,“ dodala HZS.