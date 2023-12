Abbás označil konflikt v Gaze za "viac než len vyhladzovaciu vojnu"

„Náš národ takú vojnu nikdy (predtým) nezažil, dokonca ani v roku 1948 počas Nakby,“ vyhlásil Abbás. Arabský výraz Nakba (katastrofa) označuje masové vysídlenie Palestínčanov počas arabsko-izraelskej vojny v roku 1948.

„Ľudia, ktorí teraz navštívia Gazu, ju nespoznávajú,“ povedal Abbás počas rozhovoru, ktorý egyptská televízia al-Haját odvysielala v utorok večer. „Žiaľ, vždy keď sa svet, Bezpečnostná rada OSN alebo Valné zhromaždenie OSN pokúsi túto vojnu zastaviť, Spojené štáty použijú veto a odmietnu zastaviť boje,“ uviedol Abbás.

„Ak by USA chceli, stačilo by, aby to Izraelu iba naznačili, a Izrael by prestal. Preto Američanom odkazujeme, že to, čo sa deje, sa deje s ich podporou,“ dodal Abbás, podľa ktorého bude na opätovné vybudovanie Pásma Gazy potrebná pomoc v hodnote desiatok miliárd dolárov.

Palestínska samospráva vládla v Pásme Gazy do roku 2007, keď kontrolu nad týmto územím pri vnútropalestínskom konflikte prevzalo militantné hnutie Hamas. Abbás to označil za prevrat.