Povianočný detox: 4 tipy k lepšiemu zdraviu a očiste

Počas Vianoc si väčšina z nás dovolí na chvíľu zabudnúť na štandardné stravovacie návyky. Trochu alkoholu a sladkého navyše síce nezaškodí, naopak pomôže odbúrať stres a prispieť k dobrej nálade – ale preháňanie počas celých sviatkov sa už môže podpísať na zdraví. V takom prípade je vhodné siahnuť po povianočnom detoxe.

Hlavnou myšlienkou akéhokoľvek detoxu je odstránenie toxických látok z tela, vďaka čomu sa organizmus vráti do zdravej rovnováhy. Detox by sa nemal využívať ako náhrada diéty pri chudnutí, no oplatí sa ho absolvovať pri návrate k pôvodným stravovacím návykom.

1. Pite vodu

Foto: sebra/Shutterstock.com

Cez Vianoce mnohí z nás nahrádzajú čistú vodu sladenými nápojmi alebo alkoholom. Všetok cukor sa tak hromadí v tele a kvôli slabej hydratácii nemá ako uniknúť. Návrat k pitiu čistej vody je jeden z najlepších spôsobov, ako sa ho zbaviť.

2. Doprajte si zdravý spánok

Vianoce nám prinášajú pravidelné ponocovanie a zároveň skoré vstávanie, aby sme stihli všetky prípravy na Štedrý deň. Po sviatkoch sa však vráťte k pôvodnému spánkovému harmonogramu, ktorý opraví poškodené bunky a navráti vám energiu.

Strava pre lepší spánok: Toto jedlo vám dopomôže k výdatnému odpočinku

3. Zmeňte stravu

Vianočné sviatky sú okrem iného obvykle bohaté na nezdravé jedlo s vysokým obsahom cukru a soli. Po Vianociach nahraďte túto stravu zdravšími alternatívami a uistite sa, že jete množstvo ovocia a zeleniny, ktoré vám dodajú vitamíny a podporia zdravé trávenie.

Uprednostnite ovocie bohaté na antioxidanty, ako sú brusnice, paradajky a hrozno. Vďaka antioxidantom sa telo lepšie bráni pred ochoreniami a zápalom.

4. Buďte aktívni

Foto: Maridav/Shutterstock.com

K zdravému životnému štýlu sa najlepšie prepracujete pomocou ovocia a vyváženej stravy. V rámci pohybu postačí každodenná prechádzka alebo iná fyzická aktivita, ktorá vás baví.