Ako sa rozprávať s príbuznými, ktorí neveria v klimatické zmeny: Takto im to vysvetlíte bez hádok

Stále viac vnímame, že nálady v spoločnosti sú vyhrotené a častokrát sa ľudia delia na dva tábory, pričom výnimkou nie sú ani predtým súdržné rodiny. Možno sa so svojimi príbuznými nezhodnete v politických témach, no zdrojom mnohých konfliktov môžu byť aj názory na klimatické zmeny. Tak ako v prípade ďalších globálnych konfliktov sa aj na túto tému rozšírili rôzne mýty, ktoré však výrazne škodia spoločnosti.

Deťom aj vnúčatám hrozí, že planétu po starších generáciách zdedia v katastrofálnom stave, kedy život bude v dôsledku klimatických zmien čoraz ťažší. Tím z organizácie Rainforest Alliance pripravil zoznam mýtov a odpovedí, ktoré možno pomôžu vašim známym zmeniť názor aj bez zbytočných hádok.

"Túto zimu sme už mali sneh. Tak kde je globálne otepľovanie?"

Foto: FloridaStock/Shutterstock.com

Je veľký rozdiel medzi klímou a počasím. Počasie sa mení zo dňa na deň, zatiaľ čo klíma sa týka dlhodobých zmien a ako potvrdzujú meteorológovia, trend je rozhodne otepľovanie. Zatiaľ čo dôsledky klimatických zmien sa na severnej pologuli začali prejavovať len nedávno, poľnohospodári v tropických oblastiach sa s nimi stretávajú už roky - od sucha cez záplavy až po šírenie škodcov, ktorí ničia úrodu.

"Klimatické zmeny sa diali vždy, je to normálne“

Je pravda, že počas dlhej histórie Zeme sa vyskytli obdobia globálneho otepľovania a ochladzovania, ktoré súviseli aj s nárastom a poklesom skleníkových plynov. Tieto historické nárasty CO2 by však pre nás mali byť varovaním - viedli k vážnym narušeniam životného prostredia vrátane masového vymierania. V súčasnosti ľudia vypúšťajú skleníkové plyny v oveľa väčšej miere ako pri akomkoľvek predchádzajúcom náraste v histórii. To je dôvod, prečo by sme mali konať okamžite.

"Ani vedci sa nevedia zhodnúť tom, či je zmena klímy je skutočná“

Vedci sa na tom zhodujú takmer na 100 %. Okrem toho Medzivládny panel OSN pre klimatické zmeny (IPCC) tvrdí, že globálne otepľovanie sa zrýchľuje a okolo roku 2030 dosiahne 1 stupeň Celzia nad predindustriálnu úroveň - o celé desaťročie skôr, ako sa predtým predpokladalo.

"Rastliny a zvieratá sa prispôsobia“

Opäť omyl. Áno, živočíchy a rastliny sú majstrami v prispôsobovaní sa podmienkam. Keďže však zmena klímy spôsobená človekom prebieha tak rýchlo, živočíšne druhy jednoducho nemajú čas sa prispôsobiť.

Foto: Casimiro PT/Shutterstock.com

Najlepším príkladom sú žaby. So svojou polopriepustnou kožou, nechránenými vajíčkami a závislosťou od vonkajších teplôt pri regulácii vlastných teplôt sú často medzi prvými druhmi, ktoré vymierajú, keď sa ekosystémy vychýlia z rovnováhy. Organizácia Rainforest Alliance si pred viac ako 30 rokmi vybrala žabu za svojho maskota práve preto, že je bioindikátorom: Zdravá populácia žiab signalizuje zdravý ekosystém.

"Zmena klímy je pre nás dobrá“

Dôkazy poukazujú na jasnú súvislosť medzi zmenou klímy a prudkým nárastom moderného otroctva - keď neúroda, sucho, záplavy alebo požiare zničia zdroje obživy a domovy, ľudia migrujú v nádeji, že si polepšia, ale môžu sa ocitnúť v situácii, keď sú vystavení obchodovaniu s ľuďmi, nútenej práci a ďalšiemu porušovaniu ľudských práv. Celkové hospodárske náklady sú ohromujúce - svetové hospodárstvo by mohlo do roku 2050 stratiť 23 biliónov dolárov v dôsledku zmeny klímy.

"Verím v klimatické zmeny, ale už je neskoro niečo robiť“

Ešte stále nie je neskoro. Je pravda, že nemáme času nazvyš, ale ak vlády, podniky a jednotlivci začnú prijímať radikálne opatrenia teraz, môžeme udržať otepľovanie v rámci cieľa 1,5 °C stanoveného v Parížskej dohode. Čo môžete urobiť, aby sa tak stalo? Každý z nás môže prispieť prostredníctvom kúpou udržateľných technológií a oblečenia z druhej ruky až po elektrické autá a sadenie stromov a udržiavanie záhrad.