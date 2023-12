Takto budú vyzerať kvety, keď ubudnú včely. Zmeny je možné pozorovať už teraz

Podľa nedávnej štúdie budú kvety v budúcnosti menšie a menej atraktívne, pretože sa vyvíjajú tak, aby sa opeľovali samy v dôsledku úbytku hmyzu. Výskumníci z Francúzska zistili, že niektoré rastliny už teraz vykazujú nižšie kvitnutie a menšiu produkciu nektáru.

Dospeli k záveru, že je to preto, lebo kvety sa začali vyvíjať tak, aby sa čoraz menej spoliehali na včely. Vedci však varujú, že takáto zmena v záujme prežitia by sa mohla stať aj pádom rastlín a nakoniec viesť k ich vyhynutiu.

Začarovaný kruh

Foto: chilterngreen.de/Shutterstock.com

Francúzski vedci, ktorí skúmali nedávne evolučné zmeny kvetov, porovnali súčasné fialky roľné rastúce v Paríži s tými spred 20 a 30 rokov. Zistili, že dnešné kvety rastú menšie, produkujú menej nektáru a sú menej opeľované ako ich predkovia.

Výskumníci varovali, že tento trend predstavuje "začarovaný kruh", v ktorom by zvýšená závislosť od samoopelenia mohla viesť k zníženiu množstva nektáru pre opeľujúci hmyz, čo by mohlo zhoršiť ich úbytok. Tieto závery boli publikované v akademickom žurnále New Phytologist .

Vedci z francúzskeho Národného centra pre vedecký výskum (CNRS) a Univerzity v Montpellier sa spojili, aby posúdili vplyv poklesu populácie opeľujúceho hmyzu, ako sú včely, na rastliny. Za tento úbytok môžu environmentálne zmeny, ako je ničenie a fragmentácia biotopov, znečistenie poľnohospodárskej pôdy a zavlečenie iných druhov.

Nedávna štúdia v Nemecku zistila, že za posledných 30 rokov zmizli z chránených oblastí viac ako tri štvrtiny biomasy lietajúceho hmyzu. Tieto zmeny vedú k vyššej miere samoopelenia, keď sa rastlina oplodní vlastným peľom, aby sa rozmnožila. Len málo rastlín sa však samoopeľuje bez pomoci prenášačov peľu, ako je vietor alebo hmyz. Pri samoopelení sa rastliny menej zameriavajú na to, aby vyzerali lákavo pre opeľovače prostredníctvom atraktívnych kvetov.

Kvety sú už teraz menšie a menej atraktívne

Foto: Oleksandr Filatov/Shutterstock.com

Francúzsky výskumný tím použil kolekciu predkov semien parížskej fialky roľnej zozbieraných v 90. rokoch 20. storočia až začiatkom 21. storočia. Porovnal ich s modernými potomkami zozbieranými v roku 2021. Vedci merali vlastnosti celkovo 4 000 rastlín vrátane dĺžky ich okvetných lístkov na piatich prvých otvorených kvetoch na hlavnej stonke každej rastliny.

Zistili konzistentný priemerný pokles vlastností rastlín používaných na prilákanie opeľovačov o 20 %, čo predstavuje zníženie objemu nektáru. Zistilo sa tiež, že dnešné kvety sú o 10 % menšie a oveľa menej navštevované opeľovačmi ako ich predchodcovia. Vedci uviedli, že ide o presvedčivý dôkaz zhoršenia vzťahu medzi opeľovačmi a rastlinami. Dodali, že tento evolučný prechod sa všeobecne považuje za "nezvratný" a nakoniec by mohol viesť k vyhynutiu rastlinných druhov.