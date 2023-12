Kultová česká rozprávka obsahuje mnoho chýb. Všimli ste si ich?

Jan Werich patrí medzi najlepších hercov v histórii českej kinematografie, pričom bol známy hlavne ako komik. Ak nazrieme do jeho diela, nájdeme tam mnoho milovaných úloh, no asi tou najobľúbenejšou je dvojrola cisára Rudolfa II. a pekára Mateja v dvojdielnej historickej komédii Císařův pekař a Pekařův císař. Na nej sa Werich podieľal aj ako jeden zo spoluautorov scenára a výsledkom je film, ktorý sa ako rozprávka stal neoddeliteľnou súčasťou Vianoc aj u nás. Mnohí z vás ho poznajú naspamäť a vedia z hlavy recitovať jednotlivé repliky. Existuje však aj množstvo vecí, ktoré ste o filme asi nevedeli.

Napríklad ste možno netušili, že bola výroba filmu dosť komplikovaná a to sčasti aj kvôli Werichovej náročnej povahe. Jiří Krejčík vo svojej knihe spomínal na tvorbu filmu a uviedol príklady, kedy s Werichom a Brdečkom pracovali na scenári na zámku Dobříš. Werich tam síce chrlil nápady, ale mnohé boli pre film nepoužiteľné. Prípadne uvádza prípad, kedy Werich zaspal, keď sa mal stretnúť s Krejčíkom a Brdečkom, aby spolu pracovali na nápadoch pre film. Takéto trenie vyústilo aj do toho, že Krejčík od filmu odstúpil a réžie sa chopil Martin Frič.

Rovnako sa v priebehu nakrúcania menilo aj obsadenie niektorých vedľajších postáv. Herec Karel Höger pôvodne stvárňoval postavu Kellyho, no neskôr ho nahradil Jiří Plachý. Ten ale pôvodne stvárňoval veľvyslanca kráľa Matyáša, ktorého ale nahradil Vladimír Leraus.

Režisér Jiří Weiss vo svojej knihe Bílý mercedes napísal o jednej situácii, ktorej svedkom sa stal, keď raz nazrel do štúdia pri nakrúcaní známeho filmu. Videl, ako Werich udrel bruchom do režiséra Krejčíka a ďalej k tomu píše: „Ste tak blbý, povedal Werich svojim neodolateľným spôsobom, že ani nemôžete pochopiť, ako ste vlastne blbý.“

Možno vás tiež prekvapí to, že historická komédia o golemovi a alchýmii má pod povrchom trochu iný význam. Krejčík hovorí, že film je alegóriou na atómovú energiu, ktorá v dobe jej vzniku pomaly začala nastupovať aj v našom regióne: „Film, v ktorom sa hlása, že naša atómová energia, symbolizovaná skroteným golemom, je výhradne mierová a určená na pečenie chleba“. A kým zaujal aj v susednom Rakúsku, tamojší diváci už neboli nadšení tým, ako film zobrazil cisára Rudolfa II. Podľa súdobých viedenských novín ho film zobrazoval ako úplného hlupáka.

A kým v mnohých ohľadoch ide o vycibrené filmové dielo, v iných si filmári už nedali tak záležať a vo filme môžeme nájsť viacero chýb či nepresností. Na niektoré z nich jednoducho nedohliadli historici. Keď cisár hovorí grófke Stradovej o kaleidoskope, je to historicky nepresné, keďže kaleidoskop v skutočnosti vznikol až 200 rokov po smrti cisára Rudolfa II. Vo filme vystupujú aj iné známe historické osobnosti, medzi nimi napríklad astronóm Tycho de Brahe, ktorý povie, že s kolegom Kopernikom majú rôzne názory na systém pohybu planét vo vesmíre. Títo dvaja sa ale len veľmi ťažko mohli stretnúť, keďže sa Tycho de Brahe narodil 3 roky po Kopernikovej smrti. No a aj zobrazenie Prahy o filme má svoje muchy. Pri scéne pohľadu na mesto totiž môžete vidieť Malostranský kostol svätého Mikuláša a Národné divadlo. Na jednej zo striech je dokonca anténa. Samozrejme, nič z toho nezapadá do éry, v ktorej sa film odohráva. Alchymista Scotta vo filme zase využíva morfium, ktoré tiež vzniklo až o niekoľko storočí neskôr.

Nie sú to však len historické chyby. Film má aj rôzne iné neduhy, ktoré filmári nezamaskovali. Pri záverečnej scéne na zámockých schodoch môžete napríklad na stene vidieť tieň žeriavu, kamery aj kameramana. Keď golem prechádza stenou, môžete si tiež všimnúť pána s trámom, ktorým v skutočnosti filmári prerazili stenu. Vplyvom trikovej expozície si tiež môžete všimnúť, že keď hlavný hrdina drieme v kresle ako cisár Rudolf II., pod cisárskym plášťom vidno aj Matejov plášť.

Foto: youtube.com/@pohadkyafilmy

Skript je vo filme funkcia človeka, ktorý sa stará o konzistencii všetkých na seba nadväzujúcich záberov a kontinuitu filmového rozprávania. Tu to filmárom v niektorých prípadoch nevyšlo. Napríklad môžete vidieť, ako sa Werichovi v priebehu scén mení hustota brady. Taktiež keď cisár v hneve kričí na neoživeného golema a chce ho zničiť delom, delo mieri iným smerom, než kam kričí Rudolf, napriek tomu ale golema zasiahne. V priebehu filmu maršál Russworm vytiahne golemovi špičku z opasku. Neskôr ju však na opasku opäť má. Na začiatku druhého dejstva lezie Matej po rebríku z kanalizácie, do ktorej spadol z hladomorne. Aj napriek tomu vylezie hore úplne suchý.

Nič z toho však neuberá na kvalitách tejto kultovej komédie, ale keď ju budete najbližšie sledovať, aj keď ju už poznáte naspamäť, môžete skúsiť všímať si práve tieto nedokonalosti.