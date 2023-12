Ako správne prikrmovať vtáky

Pri umiestňovaní kŕmidla treba myslieť najmä na bezpečnosť vtákov. V zimných mesiacoch, respektíve skorej jari, nie je čistenie kŕmidiel nutné. Pre TASR to povedal Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

„Kŕmidlo by malo byť na priestrannom mieste, odkiaľ kŕmiace sa vtáky majú dostatočný rozhľad a aj čas na únik pred predátorom. Tiež treba dbať na to, aby kŕmidlo nebolo umiestnené v blízkosti presklených plôch, do ktorých môžu vtáky pri preletoch narážať,“ priblížil Gúgh. Kŕmidlo by podľa neho malo byť umiestnené aj tak, aby sa doň nedostala mačka.

V meste je prikrmovanie vtákov o čosi náročnejšie. „Okrem bezpečnosti umiestnenia kŕmidla by sme sa mali vyhýbať aj vzniku kolíznych situácií so spoluobčanmi a umiestniť kŕmidlo na také miesto, kde rušný vtáčí život nebude prekážať ostatným obyvateľom sídliska,“ poznamenal ornitológ. Treba sa vyvarovať prípadnému prenasledovaniu, plašeniu či otravám.

Gúgh poukázal, že v meste je taktiež veľa možností, ako vtáky prikrmovať. Klasické kŕmidlo môžu ľudia umiestniť na balkóne. „Na sídliskách v mestách čoraz častejšie vidieť porozkladané rôzne typy kŕmidiel, ktoré obyvatelia spoločne sledujú a dopĺňajú krmivo. Aj to je vhodná alternatíva k prikrmovaniu napríklad na balkóne alebo parapetnej doske okna,“ podotkol.

Treba počítať s tým, že vtáky spravia v okolí kŕmidla aj neporiadok. Napríklad sýkorky po vylúsknutí jadra slnečnicového semienka šupky rozhodia po okolí. Pri kŕmidlách sa môže objaviť trus. Preto je vhodnejšie kŕmidlo dať na miesto, kde takéto veci nebudú nikoho dráždiť, skonštatoval ornitológ.

„V mestskom prostredí obzvlášť platí, aby sme citlivo vybrali miesto, kam umiestnime kŕmidlo. Neumiestňujme kŕmidlá blízko frekventovaných ciest. Prelietajúce vtáky môžu byť obeťami kolízií s autami,“ povedal Gúgh. Aj v meste treba podľa neho dávať pozor na prítomnosť túlavých mačiek a kŕmidlo vždy umiestniť na bezpečné miesto, aby sa k nemu nedostali. Poukázal, že časť krmiva skončí vždy na zemi a niektoré vtáčie druhy zbierajú potravu aj na zemi, preto je dôležité riešiť umiestnenie kŕmidla. „Vtáky musia mať vhodný výhľad, aby dokázali včas spozorovať blížiace sa nebezpečenstvo a uniknúť,“ podotkol ornitológ.