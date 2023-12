Danko nepovažuje za potrebné otvárať diskusiu o vstupe nestraníkov do SNS

Podčiarkol, že strane sa podarilo vrátiť do parlamentu, čo považuje za úspech. Naďalej má ambíciu byť predsedom strany. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že mandát má ešte na štyri roky. Poznamenal však, že SNS by prežila aj bez neho.

„Poslanci nemajú imperatívny mandát, ak sa stanú ľudia poslancami, môžu odísť každý deň zo strany. Nežijeme v komunizme, kde je stranícka knižka dôležitá. Máme seriózne vzťahy,“ reagoval na otázku o vstupe nestraníkov do SNS. Deklaroval pritom stabilitu klubu a dobré vzťahy. Ako dôkaz uviedol, že ostatným subjektom, ktoré za SNS kandidovali, vrátili pôžičky na kampaň.

V súvislosti s budúcnosťou SNS poznamenal, že má mandát na ďalšie štyri roky a považuje za svoju povinnosť nesklamať voličov a straníkov. Za úspech považuje nielen návrat SNS do parlamentu, ale i to, že už nevládnu Boris Kollár (Sme Rodina), Igor Matovič (hnutie Slovensko) a Richard Sulík (SaS).