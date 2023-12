Hliadky zasahovali na diaľnici, objavil sa tam vystresovaný kôň

NEBEZPEČNÁ SITUÁCIA NA DIAĽNICI SO ŠŤASTNÝM KONCOM Počas dnešného dopoludnia sa v nebezpečnej situácii vyskytli vodiči, ako aj kôň na diaľnici D2, pri ktorej zasahovali viaceré hliadky bratislavskej polície. Vystresované zviera vbehlo na diaľnicu D2, kde najprv cválalo do Bratislavy a následne zmenilo svoj smer, a rozbehlo sa do protismeru. Policajtom sa podarilo vystrašené zviera zahnať z diaľnice na vedľajšiu cestu, kde sa ho napokon podarilo odchytiť. Vodiči, dávajte si pozor na cestách, pretože nikdy neviete, čo môžete stretnúť na cestách.