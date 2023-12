Ako sa vianočná ruža stala obľúbenou sviatočnou kvetinou

Táto rastlina so zelenými listami a žiarivými červenými listeňmi, ktoré obklopujú malé žlto-zelené kvety, pochádza z Mexika a skrášľuje domácnosti v rozličných kútoch sveta.

Skôr, než sa rastlina stala vianočným symbolom, ju Aztékovia využívali na výrobu farbiva a liekov. Zo zlomeného listu alebo vetvičky poinsettie vyteká biela mliečna šťava, z ktorej Aztékovia vyrábali liek na liečbu horúčky. Rastlinu taktiež drvili a prikladali na miesta zasiahnuté kožnou infekciou. Časti rastliny kládli aj na hruď človeka, aby stimulovali jeho krvný obeh, píše magazín National Geographic.

Františkánski misionári v Mexiku začali v 16. storočí používať vianočnú ružu pri slávnosti Narodenia Pána. Rastlina sa stala pravidelnou súčasťou vianočnej výzdoby v kostoloch.

Do sveta sa táto rastlina dostala vďaka americkému diplomatovi Joelovi Poinsettovi, ktorý do Mexika pricestoval v 19. storočí. Poinsett bol amatérskym botanikom a červeno zelené rastliny ho zaujali natoľko, že niekoľko z nich poslal do svojho rodného mesta Charlestone v Južnej Karolíne, kde ich ľudia začali pestovať v záhradách. Rastlina nesie meno práve po Poinsettovi.

Prvých približne 100 rokov sa tieto rastliny nedarilo udržať pri živote v kvetináči a predávali sa len ako rezané kvety. Prvú sériovo pestovanú poinsettiu predstavil v roku 1924 Louis Bordet z Missouri. Louis Red bola ešte stále primárne rezaná krehká kvetina s dlhými stonkami. Kvetinár Paul Ecke z južnej Kalifornie vyšľachtil odrody, ktoré mali viacero farebných listov, neprekážalo im pestovanie v skleníku a mohli sa prepravovať v kvetináčoch.

Po vzore dávnych misionárov začal Ecke predávať poinsettie ako „vianočné kvetiny“. Presvedčil Hollywood, aby ich používal ako dekorácie vo vianočných televíznych špeciáloch. Rodina Eckeovcov po desaťročia pestovala takmer všetky svoje poinsettie na kvetinových poliach v Kalifornii. Dnes sa poinsettie pestujú najmä mimo USA a sú súčasťou vianočnej výzdoby v krajinách po celom svete.

Denník LA Times uvádza, že s poinsettiou sa spája stará legenda o tom, ako sa táto kvetina stala symbolom Vianoc. Mladé mexické dievča menom Pepita bolo na ceste do kaplnky, kde chcelo navštíviť jasličky. Zvykom bolo uctiť si malého Ježiška darmi. Dievča však bolo chudobné a nemohlo si dovoliť priniesť darček, a tak cestou nazbieralo kvety a burinu, z ktorých vytvorilo kyticu. Keď prišlo k jasličkám a položilo k nim skromnú kyticu, tá sa zrazu premenila na jasne červené kvety. Od toho dňa boli poinsettie známe ako „Flores de Nochebuena“ alebo „Kvety svätej noci“.