Pri autonehode zomrela spoluzakladateľka skupiny Dixie Chicks Laura Lynchová

Hudobníčka zahynula na následky čelnej zrážky na diaľnici pri meste El Paso o 17.45 h miestneho času. Texaské úrady uviedli, že oproti idúce auto vošlo do protismeru, pretože sa pokúšalo predbehnúť vozidlo pred sebou.

Polícia uviedla, že Lynchová nemala v čase nehody zapnutý bezpečnostný pás a na mieste zahynula. Druhé vozidlo začalo horieť, pričom vodiča previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami.

Lynchová spoluzakladala skupinu Chicks v roku 1989 spolu s Robyn Lynn Macyovou a sestrami Martie Maguireovou a Emily Strayerovou (rodenými Erwinovými) v meste Dallas v Texase. Skupinu opustila v roku 1995 po vydaní troch albumov, pričom skupina dosiahla úspech až po jej odchode. Nahradila ju speváčka Natalie Mainesová.

1/2 Laura was a bright light…her infectious energy and humor gave a spark to the early days of our band. Laura had a gift for design, a love of all things Texas and was instrumental in the early success of the band. pic.twitter.com/Q2WsqF5miM